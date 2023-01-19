Galler'de 15. yüzyıldan kalma gemi parçaları yeniden bir araya getirilip sergilenecek

Kaynak, NEWPORT MUSEUMS AND HERITAGE SERVICE

19 Ocak 2023, 13:32 +03 Güncelleme bir saat önce

Peter Shuttleworth BBC News

Arkeologların 20 yıllık titiz restorasyon çalışmalarının ardından artık Galler'in Newport şehrinde bulunan 15. yüzyıldan kalma geminin parçaları bir araya getirilecek.

30 metre uzunluğundaki ve 25 ton ağırlıktaki gemi yaklaşık 2500 parçalık dev bir 3D puzzle gibi.

Şarap ticaretinde kullanılan geminin üçte birlik kısmının bulunmasının ardından, 2002 yılında uzmanlar Newport gemisi için projeye başlamıştı.

Bu hafta proje için önemli bir adım atılıyor. 550 yılda fazla süredir korunan gemi sonunda "ayağa kaldırılacak".

Bu, şimdiye kadarki en büyük arkeolojik gemi toplama girişimi.

Proje küratörü Toby Jones, "Elimizde bir araya getirmemiz gereken kocaman, na-tamam bir gemi var ve kılavuzumuz yok" diyor.

Parçaların, defalarca denemenin ardından toplandığını söyleyen Jones, "Dünyada parçaları bir araya getirilmiş gemiler var ancak bunların hiçbiri 15. yüzyıldan değil. Bu projeyi önemli kılan bu. Elimizde benzersiz, gerçek bir Orta Çağ gemisi var" diye konuşuyor.

Fotoğraf altı yazısı, Gemi, 2002 yılında Newport'taki yeni tiyatro inşaatı sırasında bulundu.

İngiltere'de 16. yüzyılda Kral 8. Henry döneminden kalma Mary Rose gemisi ve İsviçre'deki 17. yüzyıla tarihlenen Vasa gemisi bir araya getirilmiş en meşhur gemilerdi.

Şimdi tarihçiler Newport gemisinin, dünya üzerinde 15. yüzyıldan kalma sergilenen tek gemi olacağını söylüyor.

Mary Rose koruma projesinin başındaki David Pearson, "1982'de bir araya getirildiği için herkes Mary Rose'u biliyor ve hatırlıyordu, onun yerini Newport alacak" diyor ve ekliyor:

"Bu, 1400'lerin ortalarındaki hayata dair bize pek çok bilgi verebilir, geç Orta Çağ gemi inşasından ve güvertesinde bulunanlardan bir şeyler öğrenebiliriz."

Koruma ve yeniden inşa için bu projeye yaklaşık 9,9 milyon dolar harcandı. Bazı parçalar İngiltere Portsmouth'taki Mary Rose Müzesi'ndeki kurutma buzluklarında saklandı.

Ekip bugün Portsmouth'a son ziyaretini gerçekleştirecek ve kalan yaklaşık 100 parçayı toplayarak Newport'a geri götürecek.

Ardından tarihçiler parçaları bir araya getirecek. Bu sürecin beş yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Tarihçi Don Snow'a göre bu gemi bize Mary Rose'un söyleyemediği pek çok şeyi söyleyebilir. Mary Rose, Tudor dönemi gemisiydi. Daha çok erken modern dönem gemilerini andırıyor.

Ancak Newport, Avrupa'da gemi inşaatında yaşanan devrimin başlarında kullanılan ticaret gemileri hakkında fikir verilebilir.

O dönemde Galler, İngiliz, Kuzey İspanya, Portekiz, Devon ve Cornwall nüfusunun daha büyük ve güçlü gemilerle Atlantik ve Hint Okyanusu'na açıldığı dönemdi.

Dolayısıyla Newport, Colomb Atlantik'i geçmeden önceki Avrupa keşifler döneminin doğuşunu sembolize ediyor.