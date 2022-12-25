Kanada'da otobüs kazası: 50'den fazla kişi yaralandı

59 dakika önce

British Columbia eyaleti Sağlık Bakanlığı Turuncu Kod ilan etti. Turuncu Kod, acil durum hizmetlerinin bir facia ya da çok fazla ölü ya da yaralı olan bir olaya müdahale etmesi anlamına geliyor.