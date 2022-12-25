Kanada'da otobüs kazası: 50'den fazla kişi yaralandı
Kanada’nın British Columbia eyaletinde, şehirler arası bir otobüsün kaza yapması sonucu 50’den fazla kişi yaralandı.
Kaza, sıcaklıkların yaklaşık -4 dereceye düştüğü Merritt kenti yakınlarında gerçekleşti.
British Columbia eyaleti Sağlık Bakanlığı Turuncu Kod ilan etti. Turuncu Kod, acil durum hizmetlerinin bir facia ya da çok fazla ölü ya da yaralı olan bir olaya müdahale etmesi anlamına geliyor.
Eyalet başkenti Victoria’ya 260 kilometre mesafede yaşanan kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Kazanın ardından 53 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi vermedi.
Eyalet Başbakanı David Aby “ağır kazayı” duymaktan “büyük üzüntü duyduğunu” belirtti.
Dün yayınlanan hava durumu uyarısında, bölgedeki otobanda yoğun kar ve buzlanma nedeniyle sürüş koşullarının “zorlu” olduğu belirtilmişti.
Kanada’nın en büyük iki kenti Toronto ve Montreal arasındaki tren seferleri de bir trenin kötü hava koşulları yüzünden raydan çıkması sonucu iptal edildi.