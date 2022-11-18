K﻿atar'daki Dünya Kupası'nda stadyumlarda alkol satılmayacak

bir saat önce

FIFA, Katar'da Pazar günü başlayacak Dünya Kupası’nın oynanacağı sekiz stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağını açıkladı. Kararın, Katar yetkilileri ile yapılan son görüşmelerin ardından alındığı duyuruldu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, stadyumlarda alkolsüz bira satılacağı belirtildi, "stadyumların ve tesislerin çevresinin, taraftarlar için eğlenceli bir yer olmasına çalışıldığı" vurgulandı.

C﻿umhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Katar mantıklı bir karar aldı

C﻿umhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katar, stadyumlarda alkol satışı için mantıklı bir karar aldı. Bu, ima edildiği gibi bir 'Katar muhafazakarlığı' meselesi değil; halk sağlığı, güvenliği ve düzeni meselesidir. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a başarılar diliyoruz" dedi.