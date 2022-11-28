A﻿cun Ilıcalı, 320 Hull City taraftarını Türkiye'de bedava tatile götürdü

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İngiltere’de ikinci lig Championship’te mücadele eden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, çekilişle belirlenen 320 kulüp taraftarını, Türkiye’de bedava tatile götürdü.

Ilıcalı, binlerce kombine bilet sahibi arasından yapılan çekilişle belirlenen talihlilerin, beş yıldızlı bir otelde bir hafta boyunca tam pansiyon tatil masraflarını karşılayacak.

Talihliler, Hull City’nin renklerine boyanmış iki özel ayarlanmış uçakla yola çıktı. Uçakta hazırlık kampına katılmak üzere Türkiye’ye giden bazı Hull City oyuncuları da vardı.

Uçağa binmek için bekleyen 61 yaşındaki talihli Sandra Rodmell, çocukluğundan beri Hull City maçlarına gittiğini söyledi ve kazandığını öğrendiğinde inanamadığını anlattı.

Rodmell “Bu çekilişlere girdiğinizde, tabii hep başkalarının kazanmasını bekliyorsunuz. Kulüp sahibinin herkes için yaptığı müthiş bir şey bu. Gerçekten kulüp şimdi geçmişe kıyasla çok daha iyi hissettiriyor. Şimdi sabırsızlıkla bekleyeceğimiz bir şeyler var” dedi.

Fotoğraf altı yazısı, ﻿76 yaşındaki Michael Howley, eşinin kendisinden habersiz çekilişe katıldığını söyledi.

76 yaşındaki Michael Howley ise, tatil kazandığına şaşırdığını, çünkü eşinin kendisinden habersiz çekilişe girdiğini belirtti.

Howley “Hayatım boyunca hiçbir şey kazanmadım. Kulüp sahibinin taraftarlar için bunu yapabilmesi harika bir şey. Gerçekten iyi kalpli biri bunu yapar. Yani kaç kulüp, taraftarları için böyle bir şey yapıyor ki” diye konuştu.

Fotoğraf altı yazısı, Hull City'nin yeni menajeri Liam Rosenior ile birlikte görülen Ilıcalı, kulübü geçen Ocak ayında satın almıştı.