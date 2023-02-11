AKP, CHP ve HDP liderleri aynı gün Diyarbakır’daydı

12 Şubat 2023, 01:13 +03 Güncelleme 29 dakika önce

Hatice Kamer | Diyarbakır

Kaynak, hdp Fotoğraf altı yazısı, Kılıçdaroğlu ve Buldan

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan aynı gün Diyarbakır'a giderek depremzedeleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, Binali Yıldırım, Fahrettin Altun, Mehdi Eker eşik ettiler.

Cumhurbaşkanı Kayapınar ilçesi Kent Meydanı'nda 163 çadırın kurulduğu geçici barınma merkezinde depremzedeleri ziyaret etti, bir basın açıklaması yaptıktan sonra Şanlıurfa'ya geçti.

Erdoğan Diyarbakır'da yaptığı açıklamada tüm KYK yurtlarının depremzedelere tahsis edileceğini ve bu nedenle üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

Ayrıca deprem bölgesinde ikamet eden ve bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerin de mart ve nisan celplerinin mayıs ayına ertelendiğini belirtti.

Deprem bölgesi için 100 milyar TL ayırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, 160 bin personelin sahada bilfiil çalığını belirtti, “Vatandaşımızı darda, yoklukta bırakmadık” dedi ve şöyle devam etti:

“Maalesef bazı odaklar; siyasi parti, STK'lar, ahlaksızca, edepsizce hala bunlar saldırının peşinde. An birlik olma anıdır.

“Bugüne kadar birçok deprem, sel, yangın felaketlerini hallettiysek bugün de bunları halletme iradesine bu iktidar sahiptir.”

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Devlet ve milletin sırt sırta vererek bu sıkıntıların üstesinden geleceğine inandıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, çadır kentlerin yanı sıra konteyner ve prefabrik yapıların kurulumuna başlandığını da belirtti.

Ayrıca başka illere gitmek isteyen depremzedeleri otellere, yurtlara, misafirhanelere yerleştirdiklerini de söyledi.

Kılıçdaroğlu ve Buldan ortak açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Buldan da Yenişehir semtinde yıkılan Sözen Apartmanı’nın enkazı önünde bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptılar.

Kılıçdaroğlu'na CHP'nin İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin Büyükşehir belediye başkanları ve çok sayıda milletvekili eşlik ettiler.

Buldan: İktidar bu afette enkaz altında kaldı

Apartmanı'nda bir kadının altıncı günde sağ kurtulduğunu belirten Pervin Buldan, 9 katlı binanın enkazında yaklaşık 25 kişinin olduğun tahmin edildiğini söyledi.

Buldan ''Bugün burada bir anne canlı olarak kurtuldu ve hala umut var. Kentimize hoş geldiniz. Hepimizin acıları aynı, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Özellikle iktidarın bu afette enkazın altında kaldığını belirtmek isterim'' dedi.

Buldan siyasi görüşü, inancı, mezhebine ne olursa olsun, insanlar bir dayanışma umuduyla birbirlerine sahip çıktığını ifade etti:

“Bugün ayakta kalmamızın tek sebebi bu. Bizleri, toplumu birleştirecek olan da bu dayanışma ruhudur.

“Yaramız ve acımız çok büyük. Bu acıları en kısada zamanda sarmak ve telafi etmek durumundayız.

“Diyarbakır’da belki çok fazla yıkım yok, ancak enkazın altında hala insanlar var. İlk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik.

“Biliyorsunuz belediye eşbaşkanlarımız cezaevinde, onların yerine kayyımlar atandı.

“Belediyelerimiz gasp edildi. Bu durum olmamış olsaydı, bu yaralar çok daha çabuk sarılmış olacaktı. Hepimize geçmiş olsun, hepimizin başı sağ olsun.''

Kaynak, dha

Kılıçdaroğlu: En büyük sorun sağlıklı bir koordinasyonun olmaması

Kemal Kılıçdaroğlu ise başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında depremin toplumu birbirine kenetlediğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Acıları sarmak istiyoruz. Beraber olmak, birlikte olmak istiyoruz. Acıları paylaştığımız zaman azaltabileceğimize inanıyoruz.

“Elbette binaların, inşaatların sağlıklı yapılmamasının, bunların düzenli kontrol edilmemesinin bir başka sorunu var.

“Ama en büyük sorun, depremin yaşandığı bu ortamda gördüğümüz kadarıyla, tutarlı ve sağlıklı bir koordinasyonun olmamasıdır.

“Bu koordinasyonun olmamasının getirdiği büyük acılar var. Ama biz enkaz kaldırma alanlarında çalışan, emek harcayan -AFAD var, STK’lar var, gönüllüler var- herkese yürekten teşekkür ederiz. Sonuçta yaralarımızı saracaklar, acılarımızı biraz hafifletecekler.”