IMF'den Pakistan'a 3 milyar dolarlık kurtarma paketi

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Yazan, Annabelle Liang & Peter Hoskins

Unvan, BBC News

bir saat önce

Ekonomik krizle mücadele eden Pakistan ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında 3 milyar dolarlık bir kurtarma paketi üzerinde uzlaşıya varıldı.

Anlaşmanın hayata geçmesi için IMF'nin yönetim kurulu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Pakistan İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1947'den bu yana en ağır ekonomik krizle karşı karşıya.

IMF'yle anlaşmaya varılabilmesi için Pakistan Merkez Bankası faiz oranlarını Pazartesi günü yüzde 22'ye yükseltmişti.

Pakistan ekonomisi yıllarca kötü mali politikalarla yönetilmesinin ardından küresel enerji krizi ve ülkeyi vuran seller nedeniyle geçen yıl uçurumun eşiğine geldi.

IMF'nin Pakistan masası şefi Nathan Porter, "Ülke ekonomisi 2022 yılında milyonlarca Pakistanlının hayatını etkileyen korkunç seller ve Rusya'nın Ukrayna savaşının akabinde uluslararası emtia fiyatlarındaki artış gibi dış şoklarla yüzleşmek zorunda kaldı" dedi.

Porter bunların yanı sıra izlenen bazı yanlış politikaların da sonucunda ekonomik büyümenin durduğunu savundu.

IMF yönetim kurulunun önümüzdeki haftalarda toplanarak Pakistan ile varılan anlaşmayı ele alması bekleniyor.

ABD merkezli Wilson Center'dan Michael Kugelman, "Bu anlaşma Pakistan'a vahim bir şekilde ihtiyacı olan soluklanma fırsatını tanıyacak" dedi.

BBC'ye konuşan Kugelman, "Şimdi mesele Pakistan'ın bu IMF anlaşmasını bir fırsat gibi kullanıp anlık tedbirlerden uzaklaşarak uzun vadeli bir canlanmayı hayata geçirip geçirmeyeceği" ifadelerini kullandı.

Moody's Analytics'den ekonomist Katrina Ell de, "Yüksek enflasyon, sınırlı dış rezervler ve makroekonomik istikrarsızlık ile mücadele hem zaman ister hem de sürdürülebilir mali disiplin gerektirir" dedi.

Pakistan'ın yıllık enflasyon oranı Mayıs ayında rekor seviyeye tırmanmış, yüzde 38'e yükselmişti.

Dokuz ay içinde kademeli olarak aktarılacak olan IMF'nin 3 milyar dolarlık fonu, Pakistan'ın beklentisinin ötesinde.

Zira hükümet 2019'da varılan ve geçtiğimiz günlerde süresi dolan 6,5 milyar dolarlık kurtarma anlaşmasından kalan 2,5 milyar doların kendilerine sunulmasını bekliyordu.

230 milyonluk nüfusa sahip olan Pakistan yıllardır ekonomisine istikrar kazandırmak için mücadele ediyor.

Bu yıl ülkenin döviz rezervleri rekor seviyelere gerilemişti.

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'ın destekçileri ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar da mali piyasaları sarsmıştı.

Han, Mayıs ayında yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi daha sonra bu tutuklamanın yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

Pakistan rupisi bir yıl içinde ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti.

Öte yandan Pakistan'ın 2022 yılındaki sellerden sonra yeniden inşası için dünya genelinde 9 milyar dolarlık bağış taahhüdünde bulunuldu.