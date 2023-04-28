Seçimler hakkında Google’da en çok aranan soruların yanıtları neler?

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16 dakika önce

Seçim tarihi yaklaşırken pek çok seçmen, merak ettiği sorulara yanıt bulmak için Google’a başvuruyor.

Arama motoruna seçim hakkında en çok sorulan soruları ve yanıtlarını derledik.

Seçim ne zaman?

Genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs 2023’te düzenlenecek. Ülke genelinde 08.00-17.00 saatleri arasında oy verilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50’nin üzerinde oy alan aday çıkmazsa 28 Mayıs’ta ikinci tur seçim yapılacak.

Yurt dışında oy verme günleri ve saatleri ise ülkeden ülkeye değişiyor.

Örneğin Londra’da 29 Nisan – 7 Mayıs arasında 09.00-21.00 saatleri arasında sandıklar açık olacak.

Ülkelere göre oy kullanma tarihlerine YSK'nın sitesinden bakabilirsiniz.

Seçim adayları kimler?

Seçimde cumhurbaşkanlığı için dört aday yarışacak.

Bunlar Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan.

Milletvekili olmak için ise 87 seçim bölgesinde toplamda binlerce kişi yarışacak.

Bu kişilerin tam listesini Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinden illere ve partilere göre sıralanmış bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Seçim pusulası nasıl?

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Bu yılki seçimlerde pusulanın uzunluğu bir metreye yakın olacak.

Birleşik oy pusulasında

Sosyalist Güç Birliği İttifakı 3’üncü,

Cumhur İttifakı 8'inci,

Emek ve Özgürlük İttifakı 9’uncu,

Millet İttifakı 18'inci

ve Ata İttifakı 19'uncu sırada yer alacak.

Partilerin beyannameleri ve bildirgelerinde neler var?

Seçimlere girecek partiler beyannamelerini de açıkladı. Aşağıdaki parti isimlerine tıklayarak beyannamelerini inceleyebilirsiniz:

Seçmen kağıtlarını seçmenlere kim verir?

Seçmen bilgi kağıtları seçmenlere ilçe seçim kurulları tarafından gönderilir.

Bu kağıtlarda seçmenlerin nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağı yazar.

Bu kağıdı kaybeden veya kağıdın ulaşmadığı seçmenler ise YSK veya e-devlet üzerinden nerede oy kullanacaklarını öğrenebilirler.

D’Hondt sistemi nedir?

Çok sayıda ülkede olduğu gibi Türkiye’de de seçimlerde milletvekili seçilecek kişileri belirlemek için kullanılan d’Hont sisteminin nasıl işlediğini videomuzdan öğrenebilirsiniz:

Seçim anketleri ne gösteriyor?

Seçim için yapılan anketlerin sonuçları şirketten şirkete büyük değişiklikler gösteriyor.

Fakat genel olarak buldukları sonuçlar şöyle: