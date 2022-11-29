22 aylıkken kaçırıldı, 51 yıl sonra ailesine kavuştu

Kaynak, VICTORIA HIGHSMITH / FACEBOOK

38 dakika önce

ABD’nin Texas eyaletinde, 2 yaşındayken bakıcısı tarafından kaçırılan bir kişi 51 yıl sonra ailesine kavuştu. Bugüne kadar kaçırıldığını bilmeyen Melissa Highsmith adlı kadının, ailesinin evine 10 dakika mesafede yaşadığı ortaya çıktı.

ABD medyasına göre, Highsmith, 23 Ağustos 1971’de bakıcısı tarafından kaçırıldı.

Anne Alta Apantenco ve baba Jeffrie Highsmith, aradan geçen süre tüm ülkede kızlarını aradı ama hiçbir ipucuna ulaşamadı.

Aile bugüne kadar, yokluğunda kızlarının doğum gününü kutlamaya devam etti.

Eylül’de Melissa Highsmith’in Kuzey Carolina’da görüldüğü iddiası ortaya atıldı. İhbar boş çıktı.

Ama bu gelişme, umutları canlanan ailenin kızlarını arama çabalarına hız vermesini sağladı.

Baba Jeffrie Highsmith "23andMe" adlı soyağacı sitesine DNA örneği verdi.

DNA, Jeffrie Highsmith’ın tanımadığı üç kişinin örnekleriyle eşleşti. Sonra bu kişilerin, Melissa Highsmith’in çocukları olduğu anlaşıldı.

T﻿orunların DNA'sı eşleşti

Baba Highsmith, sonuçları aldıktan sonra Facebook üzerinden Melissa Highsmith’e ulaştı ve “Çocuklarınızın DNA’sı benim, eski karımın ve torunlarımın DNA’sıyla eşleşti” diye mesaj gönderdi.

Melissa Highsmith bu mesaja kayıp çocuğun kendisi olmadığını ama DNA testi yaptırabileceğini söyleyerek yanıt verdi.

DNA testi sonucu, bugün 53 yaşında olan ve Melanie Walden adıyla yaşayan kadının aranan çocuk olduğu ortaya çıktı.

Melissa Highsmith, Cumartesi günü yarım asrı aşkın bir süre sonra anne-babasını yeniden görürken, dört kardeşinden ikisiyle de tanıştı.

Aile, çocuklarını polis ya da Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) yardım almadan buldu.