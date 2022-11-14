İ﻿ran'dan Kuzey Irak'taki Kürt partilerinin merkezlerine İHA ve füze saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı

13 dakika önce

İran, Irak’ın kuzeyindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarını insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldı. Kürt yetkililer, bir kişinin öldüğünü, sekiz kişinin de yaralandığını açıkladı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, saldırıları kınadı. Barzani, saldırıların "Kürdistan Bölgesi toprakları ve Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini" söyledi.

Bölgede faaliyet gösteren silahlı Kürt gruplarını İran'daki protestoları kışkırtmakla suçlayan Tahran, Eylül sonunda da saldırı düzenlemiş, 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

22 yaşındaki Kürt kadın Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından İran'da patlak veren protestolar yaklaşık iki aydır devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı'na konuşan bir askeri kaynak, İran'ın "Irak'ın kuzey bölgesindeki terörist partilerin merkezine İHA ve füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini" söyledi.

Üç Kürt partisinin merkezleri hedef alındı

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan IKBY Köysancak belediye başkanı Tarık el Haydari, "Beş İran füzesi, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP) kullandığı binayı hedef aldı" dedi.

IKBY Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az bir kişinin öldüğünü, sekiz kişinin yaralandığını açıkladı.

İKDP de Twitter'da paylaştığı mesajda, parti merkezine ve yakındaki mülteci kampına İran Devrim Muhafızları'nın düzenlediğini iddia ettiği saldırılarda bazı Peşmergelerin yaralandığını duyurdu.

B﻿ölgeye başka saldırılar da düzenlendiği bildirildi.

İran Kürdistan Komala Partisi'nin liderlerinden Atta Seqzi, ayrıca Zrgoiz bölgesinde İran Komünist Partisi ve Komala'nın merkezlerini hedef alan "dört İHA saldırısı" düzenlendiğini söyledi.

Seqzi, saldırı öncesinde yapılan uyarılar üzerine hedef alınan noktalar boşaltıldığı için can kaybı ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Eylül'deki saldırıların ardından IKBY, İran büyükelçisini çağırıp saldırıları protesto ettiğini açıklamıştı.

Irak'taki Birleşmiş Milletler gücü, saldırılar için "roket diplomasisi yıkıcı sonuçları olan pervasız bir eylemdir" ifadesini kullanmıştı.

AFP haberine göre, IKBY'nin kontrolündeki topraklarda birçok İranlı Kürt muhalif grup faaliyet gösteriyor. Bu grupların Tahran'a karşı silahlı eylemleri son yıllarda düşüş gösterdi.

Mahsa Amini'nin ölümüyle İran'da patlak veren protesto dalgası, Tahran ile Kürt muhalif gruplar arasındaki gerginliğin artmasına neden oldu.