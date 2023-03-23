Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

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23 Mart 2023, 14:12 +03 Güncelleme 34 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 8,5'te sabit tuttu.

Anadolu ve Reuters haber ajansların anketlerine katılan ekonomistlerin çoğu TCMB’nin bu ay politika faizini sabit tutacağını tahmin etmişti.

TCMB geçen yıl üst üste dört kez faiz indirimine gitmiş, geçen ayki toplantısında politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bu toplantı öncesi 1 Şubat'ta TRT'de yaptığı açıklamada, ''Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9, bunu daha da düşüreceğiz'' demişti.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan veriler tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişeleri sürmekte, finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğu gözlenmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Kurul, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde belirttiği üzere, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir...

"Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmakla birlikte, depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması deprem sonrasında daha da önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.

"Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir.