Avustralya'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazası öncesi bir yolcunun pilotu uyarmaya çalıştığı ortaya çıktı

25 dakika önce

Kelly Ng | BBC News

Kaynak, EPA

Avustralya'da bir televizyon kanalı, Pazartesi günü iki helikopterin çarpışması sonucu dört kişinin öldüğü kazadan önceki son anların görüntülerini yayımladı.

7 News kanalının ulaştığı görüntülerde, arka koltuktaki yolculardan biri çarpışmadan hemen önce omzuna dokunarak pilotu uyarmaya çalışıyor.

Videoda Michael James adlı pilot, ne olduğunu anlamaya çalışarak başını hafifçe yana çevirirken uyarıyı yapan yolcu koltuğuna tutunuyor. Görüntü bu noktada kesiliyor.

Kazada, Sea World adlı şirkete ait turist helikopteri, aynı şirkete ait kalkışa geçen başka bir helikopterle çarpışmıştı.

Pilot James, kalkış yapan helkopterin pervanesinin, ön camı kırmasına rağmen helikopteri indirmeyi başarmıştı.

Kaynak, EPA

Queensland polisinin açıklamasına göre kazada bu helikopterdeki altı yolcudan beş hafif yaralandı.

Hızla yere çakılan diğer helikopterde ise pilot dahil dört kişi yaşamını yitirdi, üç kişi de ağır yaralandı.