Polonya, Ukrayna'ya silah yardımını neden kesti?

Kaynak, TOMASZ GZELL/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK Fotoğraf altı yazısı, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

2 saat önce

Uzun süre Ukrayna'nın en sadık müttefiklerinden olan Polonya, artık bu ülkeye silah yardımı yapmayacağını açıkladı. Çarşamba akşamı televizyondan halka seslenen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bunun yerine kendi orduların daha modern silahlarla donatılmasına odaklanacaklarını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması sonrası Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Zelenskiy, konuşmasında, "Bazı ülkeler Ukrayna ile dayanışma içindeymiş gibi davrandılar" demişti.

Polonya ise Zelenskiy'nin sözlerine, "Savaşın ilk günlerinden bu yana Ukrayna'yı destekleyen Polonya konusunda haksız" diyerek tepki göstermişti.

Polonya-Ukrayna ilişkileri bir süredir tahıl ithalatı nedeniyle gergin.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlaması ve Karadeniz'de uyguladığı abluka, Kiev yönetimini tahıl ihracatı için alternatif güzergahlar aramaya zorladı. Bu nedenle Orta Avrupa'da büyük miktarda tahıl birikti.

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Avrupa Birliği (AB), çiftçileri korumak amacıyla Ukrayna"dan birlik üyesi 5 ülkeye (Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya) tahıl ithalatını geçici olarak yasakladı. Zira bu ülkelerde çitçiler, Ukrayna tahılının yerel piyasada fiyatları düşürmesinden endişeliydi.

AB'nin yasağı 15 Eylül'de sona erdi ve birlik yasağı uzatmadı. Ancak Macaristan, Slovakya ve Polonya yasağı sürdürme kararı aldı.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu defalarca, ticaret politikalarını birliğe üye ülkelerin değil, Komisyon'un belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna bu hafta tarım ürünleri ithalatına getirdikleri yasak nedeniyle Slovakya, Polonya ve Macaristan'a karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde dava açtı.

Kiev yönetimi üç ülkeyi, uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmekle suçladı.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, "AB üyesi ülkelerin tek başlarına Ukrayna mallarının ithalatını yasaklayamayacağını kanıtlamak bizim için hayati önem taşıyor" dedi.

Ancak Polonya, "Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki şikayet bizi etkilemiyor" diyerek yasağı sürdüreceğini açıkladı.

Yasağa rağmen Polonya, Macaristan ve Slovakya, tahıl ürünlerinin ülkeleri üzerinden diğer pazarlara taşınmasına izin vereceklerini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherina Colonna dün yaptığı açıklamada, AB'nin yaptığı bir araştırmanın, Ukrayna'dan tahıl ithalatının Avrupalı ​​çiftçilere zarar vermeyeceğini ortaya çıkardığını söylemişti.

Colonna, Ukrayna ile bazı AB üyeleri arasındaki gerginliğin "üzüntü verici" olarak olduğunu belirtmişti.

Polonya, Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna'ya büyük askeri destek vermişti.