Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülü: Maymun gerçekten firavun faresine sarılıyor mu?

Kaynak, CHRISTIAN ZIEGLER

30 dakika önce

Sevgi dolu bir an mı, yoksa kötü bir şeyler mi söz konusu?

Fotoğrafta bir bonobo maymunu küçük bir firavun faresine sevgiyle sarılıyor gibi görünüyor. Ama aslında maymun annesini öldürdüğü firavun faresi yavrusuna akşam yemeği gözüyle bakıyor.

Ancak bu bile genelde meyveyle beslenen ve fırsat buldukta avlanan bonobo maymunları için sıradışı bir durum.

Bu şaşırtıcı davranışı, Christian Ziegler Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde fotoğrafladı.

Fotoğraf, Doğal Tarih Müzesi'nin düzenlediği 58. Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında övgü aldı.

Yarışmada finale kalan fotoğraflar kamuoyuna açıklandı. Kazananlar Ekim ayında müzedeki törenle ilan edilecek.

Ziegler, fotoğrafı çektiği sırada bir grup bonobo maymununu takip ettiğini söyledi ve "Firavun faresini böyle dikkatli taşıması beni çok şaşırttı. Derhal takip edip belgelemeye başladım," dedi.

Ziegler, maymunun firavun faresini bir saatten fazla tutup okşadığını belirtti. Ancak maymun, firavun faresini yemeyi planlıyor da olabilir.

LuiKotale Bonobo Projesi'nden Dr. Barbara Fruth bonoboların avlarını yakaladıklarında hemen öldürmediklerini, hatta hâlâ canlılarken yemeye başladıklarını söyledi.

Ancak maymunun karnı toksa avına evcil hayvanlarıymış gibi davrandıklarını ve daha sonra yemeye başladıkladıklarını belirtti.

Ancak Fruth, bazen maymunların diğer hayvanları, diğer grup üyelerini etkileyip statülerini yükseltmeye çalışmak için aksesuar olarak kullandıklarını da vurguladı.

Ziegler sonunda firavun faresinin kurtulduğunu, maymunun "evcil hayvanını" sonunda zarar vermeden serbest bıraktığını anlattı.

93 ülkeden yaklaşık 40 bin fotoğrafın katıldığı yarışmanın sonuçları 11 Ekim'de açıklanacak ve kazananlar 14 Ekim'den itibaren Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nde sergilenmeye başlanacak.

Poz veren balina

Kaynak, Richard Robinson

Richard Robinson'ın bu fotoğrafında hem kendisi hem de fotoğraf makinesi güney gerçek balinasının ilgi odağı oldu. Karşılaşma 30 dakika sürdü ve balina bu arada Robinson'ın etrafında yüzüp geri dönerek poz verdi.

Bu balinaların soyu aşırı avlanma nedeniyle 19 ve 20. yüzyıllarda tükenme tehlikesiyle karlaşmıştı. Ancak avcılığın yasaklanmasından sonra nüfusları toparlandı.

Kategori- Hayvan portreleri

Tiina Törmänen'den su altı harikalar diyarı

Kaynak, TIINA TÖRMÄNEN

Finlandiyalı Tiina Tiina Törmänen'in Lapland'daki bir göle şnorkelle daldığında çektiği fotoğraf. Bulutlara benzeyen aşırı alg büyümesi ve ısınan sular oksijeni kullanıp güneş ışınlarını engellediğinden su yaşamı için sorun yaratabiliyor.

Kategori: Sualtı

Zambiya'da kaybolan seller

Kaynak, JASPER DOEST

Hollandalı fotoğrafçı Jasper Doest, Zambezi Nehir Kurumu'nda istasyon müdürlüğü yapan Lubinda Lubinda'yı iki evi arasında görütüledi.

Lubinda, düşük su seviyeleri nedeniyle yeni evini daha alçak inşa etti.

İklim değişikliği ve ormansızlaşma, Zambezi Taşkın Alanı'nda daha fazla kuraklık yaşanmasına yol açıyor.

Pencerede kutup ayısı

Kaynak, DMITRY KOKH

20'den fazla kutup ayısı yiyecek ararken, 1992'den bu yana terk edilmiş olan Kolyuçin Adasına yerleşti.

İklim değişikliği yüzünden buzulların azalması, kutup ayılarının avlanmasını daha da zorlaştırdı ve yiyecek bulmak için insan yerleşkelerine yakınlaşmaya başladılar.

Bu fotoğrafın çekilmesi için az gürültü yapan bir insansız hava aracı kullanıldı.

Kategori: Hayvan portreleri

Ağaç kurbağalarının havuz partisi

Kaynak, BRANDON GÜELL

Burada fotoğrafçı, göğsüne kadar gelen suyun içinde, şafak vakti gerçekleşen üreme çılgınlığını görüntüledi.

Dişi kurbağalar yumurtalarını palmiye yapraklarının üzerine bırakırken erkeklerin çiftleşme çağrıları neredeyse duyulabiliyor.

Daha sonra yumurtalar iribaşlara dönüşüp suya düşecek.

Kategori: Davranışlar -Amfibi canlılar ve sürüngenler

Karlar altındaki erkek geyik

Kaynak, JOSHUA COX

Joshua şu anda sekiz yaşında. Ancak Londra'daki Richmond Parkı'nda yaşayan bu büyük erkek geyiği yoğun kar yağışı altında çektiğinde sadece altı yaşındaydı.

Joshua geyik için "Sanki karla duş alıyor gibiydi," diyor.