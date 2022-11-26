Düzce’de deprem yüzünden okullar bir hafta tatil
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle okulları bir hafta tatil ettiklerini açıkladı.
Böylece Düzce'de okullar eğitim öğretime 5 Aralık'ta yeniden başlayacak.
Özer ayrıca, "Deprem kuşağındaki tüm illerimizde güçlendirme çalışmalarını bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.
Düzce’de gerçekleşen deprem yüzünden kimi okullar hasar görmüştü.
Diğer yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Düzce'de 181 yapının ağır hasarlı olduğunu belirtti.
Bakan Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından devam eden hasar tespit çalışmalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Kurum, hasarlı yapıların hızlıca yıkılıp yerine yenilerinin yapılacağını aktardı.