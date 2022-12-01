Dünya Kupası'nda ilk kez kadın hakemler bir maçı yönetecek

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, H﻿akem Stephanie Frappart

43 dakika önce

D﻿ünya Kupası'nda bugün oynanacak Kosta Rika-Almanya karşılaşmasında ilk kez bir kadın hakem maçı yönetecek.

Meksika-Polonya maçında dördüncü hakem olarak görev yapan Fransız Stephanie Frappart, bir erkekler Dünya Kupası'nda maçı yöneten ilk kadın olacak.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak maçın hakem ekibinde de kadınlar yer alıyor. İkinci hakem Meksikalı Karen Diaz Medina ve asistan hakem Brezilyalı Neuza Ines Back olarak belirlendi.

Frappart, "Pek çok önemli maç yönettim, o nedenle hazır olacağız" diyor.

Kaynak, Getty Images

B﻿BC Sport'a konuşan Frappart, "Kadınlar için bazı zorluklar olduğunu biliyoruz" diyor ve ekliyor:

"Ancak bu Dünya Kupası'nın kadınlara yardım edeceğini düşünüyor ve umuyorum.

"Kadın hakem olması yeni bir şey. O nedenle baskının farkındayız ancak kendimizi değiştirmeyeceğiz. Sakin olup yaptığımız işe odaklanacak ve medyayı aşırı düşünmeyeceğiz".

K﻿endisine oyunculardan, teknik direktörlerden ya da taraftarlardan kadın olmasıyla ilgili yorum alıp almadığı sorulduğunda ise, "Başladığımdan beri takımlar, kulüpler ve oyuncular tarafından hep desteklendim. Stadyumlarda iyi karşılandım o nedenle daha öncekiler gibi iyi karşılanacağımı düşünüyorum" şeklinde cevap veriyor.

Katar'da bir problem yaşamadığını da belirten hakem, "Dünya Kupası için seçildiysen nasıl gitmeyeceğim diyebilirsin ki? Erkekler Dünya Kupası dünyanın en önemli turnuvası, yalnızca futbol için değil" sözlerini ekledi.

Frappart 2020 yılında bir erkekler Şampiyonlar Ligi'nde hakemlik yapan ilk kadın oldu.

2﻿019 yılında, Liverpool ve Chelsea'nın oynadığı Süper Kupa maçıyla, bir UEFA karşılaşmasında görev yapan ilk kadın hakemdi.