K﻿uzey Kore lideri Kim Jong-un'un adi ve yaşı açıklanmayan kızı hakkında neler biliniyor?

Kaynak, Reuters/KCNA Fotoğraf altı yazısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı, ülkenin yeni Hwasong-17 kıtalararası balistik füzesinin test atışına katılan bilim insanları, mühendisler, askeri yetkililer ve diğer kişilerle fotoğraf çektirdi.

29 Kasım 2022, 15:27 +03 Güncelleme 10 dakika önce

K﻿uzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızının bu hafta ikinci kez kamuoyu önüne çıkması, babasının halefi olduğu yönünde spekülasyonları alevlendirdi. Ancak Kuzey Kore medyası kızın adını ya da yaşını açıklamadı, onu liderlerinin "en sevilen" veya "en kıymetli" çocuğu diye tasvir etmekle yetindi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Pazar günü Kim'in kızıyla birikte Hwasong-17 misilinin fırlatılmasında çalışan askerler ve bilim insanlarıyla bir araya geldiğini yazdı.

K﻿CNA son paylaştığı fotoğraflar için tarih vermedi ancak Kim ve kızının, "sınırsız tutku ve mutlulukla" karşılaştığını ve "kendilerine karşı en yüksek saygının" gösterildiğini söyledi.

P﻿eki Kim Jong-un'un kızı hakkında neler biliniyor?

Kaynak, Reuters/KCNA

Kim Jong-un, dünyanın "en ketum" devletlerinden birini yönetiyor ve kişisel hayatı hakkında çok az şey biliniyor.

Kim'in eşinin Ri Sol-ju olduğu Temmuz 2012'de kamuoyunda yanyana ilk kez görünmelerinden bir ay sonra doğrulanmıştı.

O﻿ zamandan beri Güney Kore basınında ikilinin üç çocuğu olduğu söylentileri paylaşılıyor.

E﻿ylül 2013'te ABD'li eski basketbolcu Dennis Rodman, "basketbol diplomasi turu" kapsamında Kuzey Kore'yi ziyaret ettiğinde, İngiliz Guardian gazetesi ünlü basketbolcunun "Kim'in bir kızı olduğunu" söylediğini aktarmıştı.

Guardian'a göre Rodman, "Bebek Ju-ae'yi kucağıma aldım ve Bay Kim'in eşiyle konuştum. İyi bir baba ve güzel bir ailesi var" demişti.

A﻿ncak Kuzey Kore'den Rodman'ın yorumları hakkında açıklama yapılmamıştı.

V﻿arlığı ilk kez 2022'de doğrulandı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Kim Jong-un, kıziyla el ele durdu kıtalararası bir balistik füzenin (ICBM) önünde fotoğraf çektirdi, fotoğraf 19 Kasım'da devlet medyası KCNA tarafından yayımlandı.

1﻿9 Kasım 2022'de KCNA, baba-kızın fotoğraflarını ilk kez yayımlayarak Kuzey Kore liderinin kızının varlığını doğrulamış oldu.

D﻿evlet medyası ikilinin yetkililerle konuştuğunu, misilleri incelediğini ve önceki gün gözlem güvertesinden Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatışını izlediğini bildirdi.

Ancak kızın ismi ya da yaşıyla ilgili herhangi bir detay yoktu.

BBC Seul Muhabiri Jean Mackenzie, "Analistler ülkenin ilk kıtalararası balistik füze fırlatışını başarıyla tamamlamasından daha çok Kim'in kızının ortaya çıkmasıyla ilgiliydiler" diyor.

K﻿ısa aralıklarla yeniden göründü

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, K﻿im Jong-un, kızı ve eşi ile birlikte

B﻿aba-kızın fotoğraflarının ilk kez yayımlanmasından kısa süre sonra KCNA çifte ait diğer fotoğrafları Pazar günü paylaştı.

B﻿u haberlerde de adı ya da yaşı açıklanmadı; liderlerinin "en sevdiği" ve "en kıymetlisi" olarak tasvir edildi.

Carnegie Endowment for International Peace'ten Ankit Panda, NBC'ye verdiği demeçte bunun "Kim Jun Ae'nin babasının potansiyel halefi olarak konumlandırıldığı anlamına gelebileceğini" söyledi.

A﻿ncak bazı analistler bu konuda bir yargıya varmak için erken olduğunu savunuyor.

Kuzey Koreli kadın liderler hakkında bir kitap yazan Güney Koreli yazar Chun Su-jin, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Kuzey Koreli elitlerin Kim'in kızını hükümdar olarak karşılama olasılığının sıfıra yakın olduğunu söyledi.

Su-jin, "Karşı cinsten bir lideri karşılamaya hazır değiller. [Kim] sadece füzeler fırlatan acımasız bir diktatör değil, sevgi dolu bir baba olduğunu da göstermek istiyor" dedi.

Seul'deki Ewha Birleşme Çalışmaları Enstitüsü'nde çalışan ve Kuzey Kore'den iltica eden Hyun In-ae, "Kuzey Kore'de lider olmak için cinsiyet hala önemlidir" yorumunda bulundu.

Kim'in kızı halefi olsun ya da olmasın, Kuzey Kore rejiminde bir süredir uluslararası çapta ilgi gören bir kadın zaten var.

K﻿im Yo-Jong: Güçlü kızkardeş

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve kızkardeşi Kim Yo-jong

2020'de K﻿im Jong-un'un sağlığının kötüye gittiğine dair spekülasyonların yayıldığı dönemde çocukları henüz reşit olmadığı için kızkardeşi Kim Yo-jong, aile hanedanındaki muhtemel haleflerinden biri olarak öne çıkıyordu.

K﻿im Yo-jong yönetimde bir süredir önemli bir rol oynuyor. Yakın zamanda Güney Kore'ye yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanıp, ülkeyi yaptırımlarla tehdit etmişti.

Ancak BBC'den Jean Mackenzie'nin vurguladığı gibi, Kim Jong-un'un kızının ortaya çıkmasının daha fazla soruya yol açtığı açık.