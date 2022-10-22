Çin’in eski lideri Hu Jintao, kongreden zorla çıkarıldı

Kaynak, Reuters

22 Ekim 2022, 18:55 +03 Güncelleme bir saat önce

Çin’in eski lideri Hu Jintao, Çin Komünist Parti Kongresi’nin kapanış töreninden zorla çıkarıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in yanında oturan 79 yaşındaki Hu’yu yetkililerin salondan çekerek çıkarmak zorunda kaldığı görüldü.

Hu’nun giderken Şi’nin omzuna dokunduğu, gitmemesi için harekete geçmesini beklediği görüldü.

Ancak Şi’nin bu yönde bir adım atmadığı gözlendi.

Neden Hu’nun salondn çıkarıldığına dair bir açıklama yapılmadı.

Hu, 2003 ve 2013 yılları arasında ülkeyi yönetmişti.

BBC’nin Çin muhabiri Stephen McDonell, olayı, “Komünist Partisi’ne yöneltilen çok soru var ancak yanıt yok” diyerek açıklıyor.

McDonell’a göre bu olayın arkasında ya Çin’deki güç savaşlarının kameraya yansıması ya da Hu’nun ciddi sağlık problemleri var.

Kongre’nin ilk gününde Hu’nun bir yetkili yardımıyla yürüyebildiğini ve çok güçsüz görüldüğünü söyleyen McDonell şu soruları soruyor:

“Kötüleşen sağlığı yüzünden uzaklaştırıldıysa bile neden bu şekilde aniden yapıldı? Neden kameralar önünde? Bir acil durum mu vardı?”

Kaynak, Reuters

Kazara olmayabilir

Cumartesi günü ortaya çıkan görüntülerde Hu’nun salondan çıkarıldığı sırada Şi’nin yanındaki partinin kıdemli yöneticileri Li Zhanshu ve Wang Huning’in endişeli olduğu görülüyor.

Hatta bir noktada Li’nin yardım etmek için yeltendiği anck Wang’ın onu durdurduğu fark ediliyor.

Hu’nun ayakta olduğu sırada yanlışlıkla Şi’nin notlarına uzandığı, aklının karışık olduğu ve Şi’nin daha sonra notlarını geri aldığı da kameralara yansıdı.

Çin Komünist Parti Kongresi’nin toplantılarının normalde çok iyi bir şekilde kurgulanmasına rağmen böyle bir olayın yaşanması, Hu’nun çıkarılmasının kazara olmayabileceğini akıllara getiriyor.

BBC’nin Çin muhabiri Stephen McDonell, normalde partinin ‘kirli çamaşırlarını’ kamunun gözü önüne fırlatmadığını, bu olayın bilinçli bir şekilde yapılması takdirinde geleneklerden uzaklaşılmış olduğunu söylüyor.

Kaynak, Reuters

Daha kolektif bir parti yönetimi vardı

Hu, Çin’i yönettiği yıllarda Şi’den çok daha farklı bir politika izlemişti.

Daha kolektif ve dengeli bir parti yönetimi ile dünyaya açık bir Çin’e liderlik etmişti.

Şi ise kendisinin daha merkezde olduğu bir yönetim izliyor.

Çin Komünist Parti’nin bu yıl düzenlenen 20. Kongresi’yle Şi, ülkenin Mao Zedong’dan sonraki en güçlü lideri olarak üçüncü dönemine başlayacak.

Şi, Çin’in liderlerine geçmiş yıllarda konan iki dönem kuralını kaldırma yönünde adım attığı için ömrünün sonuna dek ülkenin lideri olarak kalabilir.

Şi’nin 2012’de iktidara gelmesinden bu yana Çin daha otoriter bir ülkeye dönüşmekle eleştiriliyor.

Muhalefetin, eleştiri yapanların, nüfuzlu milyarderler ve şirketlerin üzerindeki baskı şiddetlendi.

Bazıları Şi’yi "Mao’dan bu yana en otoriter lider" olarak tanımladı.

Şi, bu yıl düzenlenen kongreyi ise kendisinden ekonomik ve sosyal olarak farklı düşünen isimleri ayıklamak için kullandı.