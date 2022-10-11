Türkiye, çeyrek finalde ABD’ye yenilerek Dünya Şampiyonası’na veda etti
Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye, çeyrek finalde karşılaştığı ABD’ye 3-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.
Polonya’nın Gliwice kentinde oynanan maçta Türkiye, setlerde 25-22, 25-15 ve 25-20’lik skorlarla rakibine boyun eğdi.
18 sayı kaydeden Frantti Alexandra ABD’nin ve sahanın en skorer oyuncusu oldu.
Türkiye’de ise 16 sayı kaydeden Ebrar Karakurt Türkiye’nin skor yükünü taşıdı. Zehra Güneş 11 sayı, Hande Baladin ise 8 sayıyla takımına katkı sundu.
İlk turda grubunu lider tamamladı
Turnuvanın ilk turunda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan’ın yer aldığı B Grubu’nda yarışan Türkiye, grubu lider tamamladı.
İlk maçında Tayland’a 3-2 yenilen milliler, daha sonra karşılaştığı rakiplerini yenmeyi başardı.
Ebrar Karakurt, ilk tur sonucunda kaydettiği 20,6 sayı ortalamasıyla Polonya’dan Mahdalena Stysiak ve Belçika’dan Britt Herbots’un ardından da ilk turda turnuvanın en skorer üçüncü oyuncusu oldu.
Zehra Güneş, Hande Baladin ve kaptan Eda Erdem de hücum anlamında öne çıkan oyuncuları oldu.
ABD'ye karşı ikinci yenilgi
Filenin Sultanları’nın ikinci turdaki rakipleri ise Almanya, Kanada, ABD ve Sırbistan oldu.
İlk iki maçında Almanya ve Kanada’yı yenen Türkiye, son iki maçında ise parkeden yenik ayrıldı. Bu sonuçlar, Türkiye’yi çeyrek finale taşımaya yetti.
Çeyrek finalde ise ABD ile eşleşen Türkiye, 3-0’lık mağlubiyetle turnuvaya veda etti.
Oynanan ilk çeyrek final maçında ise İtalya, Çin'i 3-1'le geçerek ilk yarı finalist oldu.
ABD ve İtalya'nın rakipleri ise Brezilya-Japonya ve Sırbistan-Polonya maçlarının ardından belli olacak.