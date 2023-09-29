Hollanda'nın Rotterdam kentinde 3 kişiyi öldüren saldırgan hakkında neler biliniyor?

Kaynak, Getty Images

29 Eylül 2023, 12:36 +03 Güncelleme 24 dakika önce

Yusuf Özkan / Lahey

Hollanda’nın Rotterdam kentinde iki ayrı yerde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, biri çocuk 3 kişiyi öldüren tıp fakültesi öğrencisi Fouad L.‘nin, psikolojik takipte olduğu ortaya çıktı.

Rotterdam Savcılığı’nın, Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi"ni, hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle kamu hizmeti cezası alan L.’nin, doktorluk için uygun olmadığı konusunda uyardığı belirlendi.

Saldırganın, tıp fakültesi diploması almasını engelledikleri gerekçesiyle, intikam amaçlı cinayet işlediği düşünülüyor.

Savcılığa göre, 32 yaşındaki Fouad L., hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Köpeğini tekmeleyen, bahçesindeki tavşanları ağaca fırlatıp, tuğla ile ezen ve okla güvercin avlayan Fouad L.’nin bu davranışları, komşusu tarafından kameraya alındı.

Komşusunun şikayeti üzerine, hayvan istismarı nedeniyle yargılanan Fouad L., 40 saat toplum hizmeti cezasına çarptırıldı.

Savcılığın, Fouad L.’nin telefonunda yaptığı incelemede, bıçaklanarak öldürülen insanlar ile Nazi ve aşırı sağcı içerikte görüntüler bulundu.

Savcıya göre, bahçede bir yaprak yığınının üzerinde yarı çıplak yatan, evde ve bahçede çığlıklar atan L., dengesiz davranışlar sergiledi.

Mayıs ayında Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bir e-posta gönderen savcılık, Fouad L.’nin hekimlik için uygun olup olmadığının incelenmesini istedi.

Savcılığın mektubunda, “Hakkındaki, ilgili kişinin temel tıp diplomasına uygun olup olmadığına karar vermenize katkıda bulunduğunu varsayıyorum" dendi.

Bunu üzerine üniversite, hekimlik diploması diplomasını alabilmesi için Fouad L’nin psikolojik muayeneden geçmesine karar verdi.

Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Stefan Sleijfer, kamu yayıncısı NOS'a yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Doktor olmak için tüm resmi kriterleri karşılamıştı, tüm testleri başarıyla tamamlamıştı, ancak sonuçta bir kişinin resmi olarak doktor olup olamayacağına sınav komitesi karar veriyor. Komite, savcılığın endişelerini ciddiye aldı ve psikolojik soruşturmanın yürütülmesi gerektiğine karar verdiler. Soruşturma süreci hâlâ devam ediyordu.”

Kaynak, Getty Images

Hollanda medyasına göre, 14 yaşındaki kızı ile birlikte öldürdüğü kadın komşusu, hayvan istismarı nedeniyle defalarca Fouad L. hakkında şikayette bulundu.

Saldırgan L.‘nin, geçen ay internetortamında bir forum sitesinde, öldürdüğü kadın komşusu ile tıp fakültesi öğretim üyesinden şikayet ettiği belirlendi.

Saldırgan, tıp fakültesi öğretim üyesini, kendisini sabote etmekle suçladı.

Fouad L., sürekli kendisini şikayet eden komşusu ile tıp fakültesindeki hocası yüzünden diplomasını alamadığından yakındı.

Fouad L., internette “Asperger sendromlu kardeşlerime” başlıklı çağrısında, "Bütün dünya bizden nefret ediyor. Normlara ölüm” ifadelerini kullandı.

Fouad L., Perşembe öğleden sonra önce komşusu olan 39 yaşındaki kadını hedef aldı.

Rotterdam polisinden yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki saldırgan Delfshaven bölgesindeki eve silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 39 yaşındaki komşusu hayatını kaybederken, 14 yaşındaki kızı da ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu da daha sonra hayatını kaybetti.

Fouad L., daha sonra evi ateşe verdi. Sokaktaki birkaç evin de saldırı ve yangından etkilendiği belirtildi.

Buradan motosikletle Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne giden L., sınıflardan birinde 43 yaşındaki erkek öğretim görevlisini silahla vurarak öldürdü.

Daha sonra tıp fakültesi hastanesine geçen saldırgan buradaki bir bölümü ateşe verdi.

Olayın ardından tıp fakültesine özel polis birimleri yönlendirildi. Polis, Fouad L.‘yi, hastanenin helikopter pistinde gözaltına aldı.