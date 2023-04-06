IMF: Küresel ekonomi 90'dan bu yana en düşük büyüme ile karşı karşıya

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59 dakika önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin gelecek beş yılda yüzde 3 civarında büyüyebileceğini söyledi.

Bu dünya ekonomisinin 1990’dan bu yana en düşük büyüme hızını kaydedeceğini gösteriyor.

Georgieva, sürecin "zorlu ve sisli" olduğunu da savundu.

Washington’da IMF’nin yıllık toplantısında konuşan Bulgaristan doğumlu ekonomist, düşük gelir grubundaki ülkelere daha fazla yardım çağrısında bulundu.

Kristalina Georgieva, “Küresel ailemizin en zayıf üyeleri için, zengin ülkelerin daha fazla katkı yapması çok önemli” dedi.

Georgieva, IMF’ye sağlanan kaynağının artırılmasının gerektiğini, bu sayede ihtiyacı olan ülkelere daha az maliyetli borç verilebileceğini kaydetti.

IMF, Covid krizi ve Ukrayna savaşı ile artan hayat pahalılığı nedeniyle, ülkelerden gelebilecek kaynak taleplerine ve yeniden yapılandırma isteklerine hazırlık yapıyor.

Geçen yıl küresel büyüme, pandemi sonrası ulaştığı değeri neredeyse yarıladı ve yüzde 3.4’e düştü.

IMF yetkilileri, 2023’te büyümenin yüzde 3’ün altına düşmesinin beklendiğini açıklıyor.

Uluslararası Para Fonu beklentisine göre, dünya üzerinde gelişmiş ekonomilerin neredeyse yüzde 90’ı, büyümede azalma kaydedecek.

Buna etki olarak artan borçlanma maliyetleri ve merkez bankalarının fiyatları dengelemek için faizleri artırması gösteriliyor.

İhraç ettikleri ürünlere hali hazırda talep azalırken, düşük gelir grubundaki ülkeler, yüksek borçlanma maliyetleri ile de karşı karşıya kaldı.

IMF Başkanı Georgieva “Bu ciddi bir darbe ve düşük gelir grubundaki ülkelerin diğerini yakalamasını da zorlaştırıyor” dedi.

Georgieva, “Covid krizi ile başlayan yoksulluk ve açlık trendi daha da tehlike yaratan bir noktaya çıkabilir.” tespiti ile açıklamalarını devam etti.