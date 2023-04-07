Rusya’da tutuklanan ABD’li gazeteci Evan Gerşkoviç’e casusluk suçlaması yöneltildiği belirtildi

Kaynak, AFP

7 Nisan 2023, 21:39 +03 Güncelleme 6 dakika önce

Rusya’da tutuklanan ABD’li gazeteci Evan Gerşkoviç’e resmen casusluk suçlaması yöneltildiği belirtildi.

Deneyimli bir Rusya muhabiri olan Gerşkoviç, geçer hafta Wall Street Journal (WSJ) gazetesi adına çalışırken Yekaterinburg kentinde tutuklanmıştı.

Rus basınındaki haberlere göre Gerşkoviç tüm suçlamaları reddetti. WSJ ise gazetecinin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Kremlin, tutuklamanın ardından Gerşkoviç’in suçüstü yakalandığını ileri sürdü.

31 yaşındaki Gerşkoviç, Moskova’daki yabancı muhabirler arasında iyi tanınıyordu ve BBC Rusya editörü Gerşkoviç’i “müthiş bir muhabir ve ilkeli bir gazeteci” diye tanımlıyor.

Beyaz Saray da gazetecinin tutuklamasını “en güçlü ifadelerle” kınadığını belirtti.

Senato’nun Demokrat Partili ve Cumhuriyetçi Partili liderleri Mitch McConnel ve Chuck Schumer, yaptıkları ortak açıklamada Gerşkoviç’in tutuklanmasını kınadılar.

ABD’li yetkililer, Gerşkoviç’e ulaşmaya çalıştıklarını, ancak ziyaret edemediklerini belirtti. Ancak WSJ, avukatlarının, gazeteciye erişim sağladıklarını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, konsolosluk erişiminin sağlandığını belirtirken, “Rus makamlarını baskı altına almak için ABD’nin çıkarttığı gürültünün umutsuz ve anlamsız olduğunu” bildirdi.

WSJ, muhabirleriyle bağlantıyı Moskova’nın 1600 kilometre doğusundaki Yekaterinburg kentinde çalıştığı sırada kaybettiklerini belirtmişti.

ABD’li yetkililer, Gerşkoviç’in şoförünün gazeteciyi bir restorana bıraktığını ve iki saat sonra da cep telefonunun kapandığını belirtti.

Rus FSB, “yasadışı faaliyetleri engellediğini, gazetecinin ABD’nin talimatlarıyla hareket edip, bir Rus savunma girişiminin devlet sırrı sayılan faaliyetleri hakkında bilgi topladığını” iddia etti.

FSB ajanları, Gerşkoviç’i Moskova’ya götürüp, resmen tutukladı ve mahkeme 29 Mayıs’a dek tutuklu kalmasına karar verdi.

Rusya’da casusluk suçuna 20 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Gerşkoviç, WSJ’deki son haberinde Rusya’da kötüleşen ekonomiyi anlatmışı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Gerşkoviç’in Rus paralı asker şirketi Wagner’i araştırmak için Yekaterinburg kentine gittiğini belirtti.