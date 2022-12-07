Taliban Afganistan'da iktidara geldikten sonra ilk halka açık idamı uyguladı

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Matt Murphy ve Aalia Farzan | BBC News

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Afganistan'da Taliban geçen yıl iktidarı ele geçirdikten sonra ilk kez halka açık bir alanda idam cezası uyguladı.

Taliban sözcüsü, Tajmir adlı bir adamın cinayet işlediğini itiraf etmesi üzerine, ülkenin batısındaki Ferah vilayetinde idam edildiğini açıkladı.

Aralarında bakanların da bulunduğu onlarca Taliban lideri idam sırasında hazır bulundu.

İdam haberi, Taliban'ın yargıçlara Şeriat yasalarını uygulamaları talimatının ardından geldi.

Taliban lideri Haybetullah Ahundzade, geçen ay yargıçlara, halka açık idam, uzuv kesme ve taşlama (recim) da dahil olacak türden ceza vermeleri yönünde emir çıkarmıştı.

Ancak Taliban henüz bu cezaların hangi suçlara uygulanacağına dair suç tanımlarını yapmadı.

Taliban geçen yıl Ağustos ayında iktidarı yeniden ele geçirdiğinde, 1996-2001 yılları arasındaki ilk iktidar döneminde uyguladığı katı kuralları yumuşatacağı vaadinde bulunmuştu.

Taliban'ın Çarşamba günü yapıldığını açıkladığı idam, grubun Şeriat yasalarına geri dönüşü olarak yorumlanıyor.

Geçen ay Lovgar vilayetinde 10'dan fazla kişiye kalabalık bir stadyumda kırbaçlama cezası uygulanmıştı.

Bu sefer de Taliban idamın uygulandığını ilk kez açıkladı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, idama birçok Yüksek Mahkeme yargıcının ve askeri personelin yanı sıra adalet, dışişleri ve içişleri bakanları da dahil olmak üzere bazı bakanların katıldığını, ancak Başbakan Hasan Akhund'un yer almadığını söyledi.

Taliban, idam edilen kişinin adını Gulam Sarvar oğlu Tajmir olarak açıkladı ve beş yıl önce Herat vilayetinde Mustafa adlı bir adamı bıçakladığından dolayı bu cezayı aldığını duyurdu.

İdamdan önce duyuru yapılarak "tüm vatandaşlardan stadyumda idamı izlemeye katılmaları" istendi.

Öldürülen adamın annesi, BBC'ye verdiği demeçte, Taliban liderlerinin kendisinden suçlu kişiyi affetmesini istediklerini, ama kendisinin idamda ısrar ettiğini söyledi.

"Taliban geldi ve benden bu kafiri affetmem için yalvardı. Allah aşkına affetmemi istedi. Ama ben bu adamın idam edilmesi ve oğluma yaptığı gibi gömülmesi gerektiğini söyledim.

"Bu başkalarına ders olabilir. İdam edilmezse yine suç işler."

Taliban 1996-2001 yılları arasındaki ilk iktidarında, cezaları Kabil'deki stadyumda kamuya açık bir şekilde uygulamakla eleştirilmişti.

Taliban, kadınlara yönelik baskıların tekrarlanmayacağı vaadinde de bulunmuş; ancak iktidarı aldıktan sonra kadınların birçok özgürlüğü engellenmiş ve hak talebinde bulunan kadınlara şiddet uygulanmıştı.

Taliban hükümeti henüz hiçbir ülke tarafından resmen tanınmadı ve kız öğrencilerin ortaokula gitmesine izin vermemesi nedeniyle Dünya Bankası 600 milyon dolarlık paketi geri çekmişti.