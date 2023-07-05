Cenin: İsrail askerleri iki günlük operasyonun ardından geri çekilmeye başladı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İsrail ordusu yolların, patlayıcıları etkisiz hale getirmek için kazıldığını söyledi

25 dakika önce

David Gritten | BBC News

İsrail askerleri, Batı Şeria’daki Cenin kentinde bulunan mülteci kampına düzenledikleri iki günlük operasyonun ardından geri çekilmeye başladı.

Operasyonda 12 Filistinli ve bir İsrail askeri hayatını kaybetmişti.

Geri çekilmenin başlamasına rağmen bölgede silah ve patlama sesleri sürüyor.

İsrail ordusu, bir askerlerinin mülteci kampı içinde açılan ateş sonucu Salı akşamı hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistinli silahlı gruplar, son iki günde İsrail kentlerinde düzenlenen araçlı ve bıçaklı saldırıların bu operasyona yanıt olduğunu açıkladı.

İsrailli yetkililere göre Tel Aviv’deki işlek bir caddede düzenlenen saldırıda yedi kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu “Böylesine bir saldırıyla bizi terörle mücadeleden vazgeçirebileceklerini düşünenler yanılıyor” dedi.

“Cenin’deki görevlerini tamamlamakta olduklarını” söyleyen Netanyahu, benzer operasyonların gelecekte tekrarlanabileceği uyarısında bulundu.

Filistinli liderler ise İsrail’i işgal ile suçladı.

İsrail ordusu Cenin mülteci kampına Pazartesi gününün ilk saatlerinde bir insansız hava aracıyla saldırmaya başlamıştı.

İsrailli yetkililer bu saldırının, Hamas da dahil olmak üzere farklı silahlı grupların bir araya gelerek oluşturduğu Cenin Tugayları’nın “komuta merkezin” yapıldığını söylemişti.

İlerleyen saatlerde ise insansız hava araçlarının saldırıları sürerken İsrail ordusu mülteci kampına girerek içerdeki silahlı Filistinlilerle çatışmaya başladı.

Salı günü Cenevre’de bir basın toplantısı düzenleyen Birleşmiş Milletler, hava ve kara saldırılarının boyutu nedeniyle endişe duyduklarını, özellikle böylesine yoğun nüfuslu bir yere yapılan hava saldırılarının sivillere zarar verme riski olduğunu aktardı.

BM’ye göre saldırılar nedeniyle kampa elektrik ve su verilemiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 17 yaşında iki çocuk ve 16 yaşında bir çocuk olduğunu açıkladı.

Bakanlık 100’den fazla Filistinli’nin yaralandığını ve 20’sinin durumunun ağır olduğunu da ekledi.

Filistin Kızılayı ise aralarında hasta ve yaşlıların da olduğu yaklaşık 3 bin kişinin gece çatışmalar sürerken kamptan ayrılmasına izin verildiğini söyledi.

Kamptan ailesiyle birlikte, bir tekerlekli sandalyeyle çıkan ve yaşadıklarını BBC’ye anlatan bir kişi, İsrailli askerler tarafından bir odada tutulduklarını anlattı:

“Etrafımız askerlerce kuşatıldı. İsrail askerleri geldi. Sonra da dışarı çıktık.

“Kampta kimse kalmamıştı, bir tek biz vardık.

“Koşullarımız çok zordu. Bir İHA bize saldırıyordu. Çok yorulduk, suyumuz da yiyeceğimiz de bitmişti.”

Kaynak, EPA

Cenin merkezinde ise bir hastane yakınında Filistinli protestocular bir askeri araca taş attı. Araç ise göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail ordusunun pek çok noktada yolları buldozerlerle kullanılamaz hale getirdiğini ve bu yüzden sağlık çalışanlarının araçlarını bırakıp yürümek zorunda kaldığını aktardı.

Salı akşamı CNN’e konuşan İsrail ordusu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, operasyonda hayatını kaybeden bir sivil olmadığını söyledi.

Ambulansların da kampa girip çıktığını belirten Hagari, kendilerinin bu ambulansların yaralıları çıkarmasına yardımcı olduklarını ekledi.

Hagari, buldozerlerle yolları kazmalarının nedeninin ise yollara yerleştirilen patlayıcılar olduğunu öne sürdü.

Cenin son dönemde hem İsrail işgaline ve bunun getirdiği kısıtlamalara karşı hem de Filistin yönetiminin yetersizliğine öfkeli olan genç militanların sayıca artışta olduğu bir kent.

Geçen yıl da Filistinlilerin İsraillilere yönelik saldırılarının ardından bu kente operasyonlar düzenlenmişti.

Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim Iştiyye, Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile bu operasyonu “İsrail’in kendini savunma hakkı” olarak gören ülkelere tepki gösterdi:

“İsrail uluslararası toplumda, topraklarımızdaki işgalci bir güç olarak görülmektedir.

“Güç kullanarak kampın altyapısını, tesislerini ve evleri yok etmesi; insanları öldürmesi, tutuklaması ve yerinden etmesi kınanması gereken eylemlerdir.