İsrail ordusu Cenin'den çekilirken, roket atışlarına karşılık Gazze'ye hava saldırıları düzenledi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İsrail ordusu yolların, patlayıcıları etkisiz hale getirmek için kazıldığını söyledi

5 Temmuz 2023, 03:26 +03 Güncelleme bir saat önce

David Gritten | BBC News

İsrail askerleri, Batı Şeria’daki Cenin kentinde bulunan mülteci kampına düzenledikleri iki günlük operasyonun ardından geri çekilmelerini tamamlarken, roket atışlarına karşılık olarak Gazze'ye hava saldırıları düzenledi.

İki gün süren operasyonda 12 Filistinli ve bir İsrail askeri hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Çarşamba günü erken saatlerde Gazze'den atılan beş roketin havada imha edildiğini açıkladı.

Gazze'den roketlerin fırlatılmasını üstlenen olmadı. İsrail Ordusu ise savaş uçaklarının Gazze'de yönetimi elinde bulunduran Hamas'ın kullandığı bir yeraltı silah üretim tesisini ve roketler için hammadde üretim tesisini vurduğunu kaydetti.

Ordu, "Gazze Şeridi'nden kaynaklanan tüm terör faaliyetlerinden" Hamas'ı sorumlu tuttuğunu söyledi.

Hamas dün İsrail'in Tel Aviv kentinde meydana gelen bir araçlı saldırı ve bıçaklama olayını Cenin operasyonuna "doğal bir yanıt" olarak nitelendirdi.

İsrailli yetkililer işlek bir alışveriş caddesinde yedi kişinin yaralandığını ve saldırganın Batı Şeria'dan gelen Filistinli bir erkek olduğunu söyledi. Saldırgan bir sivil tarafından vurularak öldürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu “Böylesine bir saldırıyla bizi terörle mücadeleden vazgeçirebileceklerini düşünenler yanılıyor” dedi.

Cenin operasyonunun "tek seferlik" olmayacağı uyarısında bulunan Netanyahu, "Terörün kökünü kazımak için gerekli olduğu sürece devam edeceğiz. Cenin'in terör için bir sığınak haline dönmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Filistinli liderler ise İsrail’i işgal ile suçladı.

İsrail ordusundan bir sözcü Çarşamba sabahı BBC'ye yaptığı açıklamada "operasyonun resmen sona erdiğini ve askerlerin Cenin bölgesini terk ettiğini" söyledi.

İsrail ordusu Cenin mülteci kampına Pazartesi gününün ilk saatlerinde bir insansız hava aracıyla saldırmaya başlamıştı.

İsrailli yetkililer bu saldırının, Hamas da dahil olmak üzere farklı silahlı grupların bir araya gelerek oluşturduğu Cenin Tugayları’nın “komuta merkezine” yapıldığını söylemişti.

İlerleyen saatlerde ise insansız hava araçlarının saldırıları sürerken İsrail ordusu mülteci kampına girerek içerdeki silahlı Filistinlilerle çatışmaya başladı.

Salı günü Cenevre’de bir basın toplantısı düzenleyen Birleşmiş Milletler, hava ve kara saldırılarının boyutu nedeniyle endişe duyduklarını, özellikle böylesine yoğun nüfuslu bir yere yapılan hava saldırılarının sivillere zarar verme riski olduğunu aktardı.

BM’ye göre saldırılar nedeniyle kampa elektrik ve su verilemiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 17 yaşında iki çocuk ve 16 yaşında bir çocuk olduğunu açıkladı.

Bakanlık 140'tan fazla Filistinlinin yaralandığını ve 30'unun durumunun ağır olduğunu da ekledi.

Filistin Kızılayı ise aralarında hasta ve yaşlıların da olduğu yaklaşık 3 bin kişinin gece çatışmalar sürerken kamptan ayrılmasına izin verildiğini söyledi.

Kamptan ailesiyle birlikte, bir tekerlekli sandalyeyle çıkan ve yaşadıklarını BBC’ye anlatan bir kişi, “Koşullarımız çok zordu. Bir İHA bize saldırıyordu. Çok yorulduk, suyumuz da yiyeceğimiz de bitmişti” dedi.

Kaynak, EPA

Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail ordusunun pek çok noktada yolları buldozerlerle kullanılamaz hale getirdiğini ve bu yüzden sağlık çalışanlarının araçlarını bırakıp yürümek zorunda kaldığını aktardı.

Salı akşamı CNN’e konuşan İsrail ordusu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, operasyonda hayatını kaybeden sivil olmadığını söyledi.

Ambulansların da kampa girip çıktığını belirten Hagari, kendilerinin bu ambulansların yaralıları çıkarmasına yardımcı olduklarını ekledi.

Hagari, buldozerlerle yolları kazmalarının nedeninin ise yollara yerleştirilen patlayıcılar olduğunu öne sürdü.

Cenin son dönemde hem İsrail işgaline ve bunun getirdiği kısıtlamalara karşı hem de Filistin yönetiminin yetersizliğine öfkeli olan genç militanların sayıca artışta olduğu bir kent.

Geçen yıl da Filistinlilerin İsraillilere yönelik saldırılarının ardından bu kente operasyonlar düzenlenmişti.

Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim Iştiyye, Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile bu operasyonu “İsrail’in kendini savunma hakkı” olarak gören ülkelere tepki gösterdi:

“İsrail uluslararası toplumda, topraklarımızdaki işgalci bir güç olarak görülmektedir.

“Güç kullanarak kampın altyapısını, tesislerini ve evleri yok etmesi; insanları öldürmesi, tutuklaması ve yerinden etmesi kınanması gereken eylemlerdir.