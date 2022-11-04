Müslüman Kardeşler liderlerinden İbrahim Münir Londra'da öldü

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Ancak Mısır'daki bazı İhvan grupları Münir'in liderliğini tanımıyordu.

İhvan'ın içinde olduğu krize karşı nasıl harekete geçileceğine dair iç bölünmeler yaşadığını açıklayan Münir, "durum istikrara kavuştuğunda" yeni bir liderin seçileceğini bildirmişti.

Y﻿ıllardır sürgün hayatı yaşıyordu

Münir ise 2017'de Mısır hükümetinin kendisine yönelttiği "terörizm" suçlamalarını reddetmişti.

M﻿üslüman Kardeşler ise 2013'te Suriye ve Mısır, 2014'te de Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da "terör örgütü" ilan edilmişti.