ABD Başkanı Biden: Elon Musk'ın diğer ülkelerle ilişkisi incelemeye değer

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49 dakika önce

A﻿BD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısı sırasında Elon Musk'ın yabancı ülkelerle ilişkisinin "incelemeye değer" olduğunu söyledi.

Biden, t﻿oplantıda bir gazetecinin, "Sizce Elon Musk, ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor mu ve ABD, Musk'ın Twitter'ı Suudi Arabistan dahil yabancı hükümetlerle ortak bir şekilde satın almış olması araştırılmalı mı?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"﻿Elon Musk'ın diğer ülkelerle olan işbirliği ve/veya teknik ilişkileri incelenmeye değer. Uygunsuz bir şey yapıp yapmadığına dair bir şey söylemiyorum. Tek söylediğim bunun bakılmaya değer olduğu."

Twitter'da toplamda 1,89 milyar dolar değerinde hissesi olan S﻿uudi Arabistan Prensi El Velid bin Talal, sosyal medya platformunun en büyük hissedarlarından biri.

ABD'de Demokrat Senatör Chris Murhphy, geçtiğimiz günlerde bu işbirliğinin ABD ulusal güvenliği üzerindeki etkisinin derhal soruşturulmasını talep etti.

M﻿urphy, "Twitter'ın toplumsal iletişimdeki kritik rolü göz önüne alındığında, Suudi Arabistan hükümetinin olası etkilerinden endişe duyuyorum" dedi.

E﻿lon Musk'ın, 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma işlemi geçen ay tamamlandı.

B﻿u işlem, Musk ve bir grup yatırımcı tarafından gerçekleştirildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre (SEC) Suudi Arabistan Prensi El Velid ve Kraliyet Holding Şirketi Twitter'ın ikinci büyük yatırımcıları.

A﻿ncak Musk'ın Ukrayna savaşı ve Tayvan gibi konular hakkında yaptığı tartışmalı paylaşımları ve yorumları hala gündemde olmaya devam ediyor.

Geçen ay Musk, Ukrayna savaşını sona erdirme önerileriyle birlikte bir Twitter anketi yayımlamadan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştuğuna dair bir haberi yalanlamıştı.

Ancak Avrasya Grubu Siyasi Risk Danışmanlığı Başkanı Ian Bremmer, Musk'ın kendisine Putin ile görüşmesini şahsen anlattığını söyledi.

Bunun üzerine Musk Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Putin ile sadece bir kez konuştum ve bu yaklaşık 18 ay önceydi. Konu uzaydı" dedi.

Musk'ın yorum yaptığı bir diğer konu ise Çin'in Tayvan ile ilişkisi.

Ekim ayında Financial Times gazetesi ile yaptığı bir röportajda Musk, Tayvan'ın Çin'in özel bir idari bölgesi olması gerektiğini söyledi.