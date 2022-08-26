İngiltere'de 9 yaşındaki kız çocuğunun öldüğü silahlı saldırının zanlısı gözaltına alındı

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42 dakika önce

İngiltere'nin Liverpool kentinde 9 yaşındaki Olivia Pratt-Korbel'in Pazartesi günü evinde vurulmasıyla ilgili olarak 36 yaşındaki bir zanlı cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Olivia Pratt-Korbel, evinin kapısında annesi silahlı bir kişiyle mücadele ederken göğsünden vurulmuştu.

Polis, zanlının dün gece Merseyside bölgesinde silahlı polislerin düzenlediği operasyonda gözaltına alındığını açıkladı.

İsmi açıklanmayan zanlının ayrıca iki ayrı cinayete teşebbüs suçlamasından da gözaltına alındığı belirtildi.

Olivia, annesi Cheryl Korbel akşam saat 22.00'de evin dışındaki gürültü üzerine kapıyı açtığında vurulmuştu.

Silahlı saldırıda hedef alınan kişinin ise zanlının kovaladığı 35 yaşındaki Joseph Nee olduğu belirtildi.

Kaynak, CHESHIRE BÖLGE POLİSİ Fotoğraf altı yazısı, Joseph Nee silahlı saldırının şüphelisi tarafından kovalanmıştı

Ailenin tanımadığı iki erkek eve girmiş ve Olivia öldürülürken Cheryl Korbel de kapıyı kapatmaya çalıştığı sırada bileğinden vurulmuştu.

Olay sonrasında hastaneye kaldırılan Korbel taburcu oldu.

Şüphelinin kovaladığı Nee göğsünden vurulmuş ve üçüncü bir erkek tarafından otomobille hastaneye götürülmüştü.