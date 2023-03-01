Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa etti

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42 dakika önce

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, federasyon hakkında hazırlanan bir rapor ve cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa etti.

Hükümetin federasyonda denetimi sürerken, 81 yaşındaki başkan Ocak ayında görevden ayrılmıştı.

Bu denetimin raporu Şubat ayı başlarında yayınlandı.

Raporda "Kadınlara karşı davranışları, kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve FFF'nin yönetim başarısızlıkları göz önüne alındığında, Le Graet artık Fransız futbolunu yönetmek ve temsil etmek için gerekli meşruiyete sahip değildir" denildi.

Raporda ayrıca, herhangi bir yanlış yaptığını her zaman reddeden Le Graet'nin "davranışlarındaki aşırılıkların görevlerini yerine getirmesiyle bağdaşmadığı" bu nedenle görevine geri dönmemesi gerektiği belirtildi.

FFF'nin bazı üyeleri Le Graet'nin FIFA'daki görevine devam edeceğini söyledi.

Ocak 2022'de Le Graet, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Paris'teki yeni FIFA ofisinde delegesi olarak görevlendirilmişti.

11 yıldır sürdürdüğü görevi 2024'te sona erecek olan Le Graet, daha önce cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya kalmış ve bu iddiaları reddetmişti.

Fransa formasıyla Dünya Kupası ve Avrup Kupası kazanan ve Real Madrid'i üst üste üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan Zinedine Zidane hakkındaki yorumları nedeniyle de istifa etmesi yönünde çağrılar yapılmıştı.

Fransız hükümeti, FFF'deki cinsel taciz ve zorbalık iddialarından haberdar olduktan sonra Ekim ayında denetim başlatmış, Federasyon iddiaları reddetmişti.

İstifayı duyuran FFF, "Noel Le Graet'nin olağanüstü sportif ve ekonomik performansını takdir ettiğini" söyledi.

FFF, rapor konusunda da "objektif gerçeklerden ziyade, bazen kurumun abartılı bir şekilde kötü anılmasına yol açan yorumlara dayandığını" iddia etti.

Salı günü yayınlanan bir röportajda Le Graet, Fransız spor gazetesi L'Equipe'e avukatlarının spor bakanlığının raporuna itiraz edeceğini söyledi ve "hiç kimseyi taciz etmediğini" tekrarladı.

Le Graet'nin istifası, kadın takımının kaptanı Wendie Renard ve diğer iki oyuncunun bu yaz Dünya Kupası'nda oynamayacaklarını açıklamaları ve ülkenin futbol "sistemini" eleştirmelerinin ardından geldi.

Le Graet 2011 yılında göreve geldiğinde erkek milli takımı 2018 Dünya Kupası'nı kazanmış, Euro 2016 ve 2022 Dünya Kupası'nda ikinci olmuştu.

Bu yılın başlarında görevi bırakmadan önce Le Graet, Didier Deschamps'ın milli takım teknik direktörlüğü sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı.