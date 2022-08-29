Sedat Peker’in iddialarında adı geçen Ünsal Ban gözaltına alındı

Kaynak, MILLIYET Fotoğraf altı yazısı, Ünsal Ban

29 Ağustos 2022, 14:36 +03 Güncelleme 13 dakika önce

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan ve yurt dışında yaşayan Sedat Peker’in hafta sonu yaptığı paylaşımlar, gündemdeki yerini koruyor.

Anadolu Ajansı (AA), iddialarda adı geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındığını duyurdu.

AA’nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan Ban'ın, deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.

Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

Sedat Peker, hafta sonu sosyal medya üzerinden paylaştığı ve Zehra Taşkesenlioğlu’nun da yer aldığı iddia edilen videoyu çeken ve kendisine veren kişinin eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban olduğunu savunmuştu.

Ban’ın boşanma süreciyle ilgili paylaştığı tweetlerden birinde, 18 Ağustos’ta “Yakında videolar, WhatsApp yazışmaları ile beraberiz inşallah” ifadelerini kullandığı görülüyor.

Gazeteci Enver Aysever de, TELE 1’deki programında Ünsal Ban’la görüştüğünü söyledi ve konuşmalarını şu sözlerle aktardı:

“Kendisiyle eşi arasında tartışma sırasındaki videoyu eşinin kesici aletlerle saldırmasından kaynaklı olarak gizli önlem olarak kameraya aldığını, ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğu için arkadaşlarından biriyle ‘eğer bana bir şey olursa bu videoyu lütfen yayımlayın’ dediğini söyledi.

“Sedat Peker’le ilgili olarak da aylar öncesinde kendisinin ve eşinin adının geçtiği bir tweet paylaştığını; bu tweetle ilgili bir arkadaşı kanalıyla Sedat Peker’e haber gönderdiğini; burada amacın bir yanlışın düzeltilmesi olduğunu söyledi. Sedat Peker’e bu videoyu kendisinin göndermediğini söyledi. ‘Sedat Peker beni aradı, ben de numarayı bilmediğim için açtım, açtığım zaman kendisinin Sedat Peker olduğunu söyleyince ben de onunla konuştum’ dedi.

“Ban, bana; ‘Can güvenliği için çektiğim videoyu arkadaşlarıma emanet ettim. Bu videoyu Sedat Peker’e gönderilsin diye vermedim, kim kanalıyla bu video Sedat Peker’e gitti meselesini bilmiyorum’ dedi.”

Muhalefet partileri Peker’in iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

Peker, hafta sonu kendisinin kullandığı iddia edilen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı ve Taşkesenlioğlu’nun erkek kardeşi Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi Salih Orakcı'nın bir yolsuzluğa karıştığını, iş insanlarından para istediğini iddia etmişti.

Muhalefet partileri de bu iddialar üzerine tek tek suç duyurusunda bulunuyor.

Önce CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, beraberindeki CHP heyetiyle birlikte Ankara Adliyesi'ne giderek Peker'in iddialara ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde bir açıklama yapan Erkek, “Cesaretle artık herkesin sivil toplumuyla, basınıyla, siyasetçisiyle, yargısıyla, emniyetiyle yolsuzluk ve rüşvet çarkının üzerine gitmek zorundayız. Ama yargının durumu da içler acısıdır. Yargı, yürütmenin ağır bir tahakkümü altında. Cumhuriyet savcıları harekete geçemiyor. Siz bu yolsuzluk ve rüşvet çarkıyla mücadele edeceksiniz. Nereye uzanırsa uzansın, arkasında kim olursa olsun bütün bu ciddi iddiaların cesaretle üzerine gideceksiniz. Savcılardan kapsamlı ve etkin bir soruşturma bekliyoruz.” dedi.

CHP, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Ünsal Ban, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, TOBB Deniz Meclisi üyesi, Kıyı Emniyeti Eski Genel Müdürü Salih Orakçı, Borsa Gündem Gazetesi sahibi Orhan Pala, Hürriyet Gazetesi yazarı Burak Taşçı, Burdur İl Milli Eğitim Eski Müdürü Nesrin Kakırman ile Peker’in Taşkeneslioğlu’nun yakınları olduğunu iddia ettiği Nedim Özbek, Ahmet ve Süleyman isimli şahıslar hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Özdağ, bunu sosyal medya hesabı üzerinden “SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesen’in sermaye artırımı isteyen firmalardan rüşvet aldığı, 180 milyon dolar parası ve oteli olduğu iddiaları için Zafer Partisi olarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk” ifadeleriyle duyurdu.

Ali Babacan’ın lideri olduğu DEVA Partisi de Peker’in iddialarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu’nun da aralarında bulunduğu 14 isim ile “faili meçhul” şüpheliler hakkında yapılan suç duyurusunda “Bu şekilde kamu görevlisi olan şüpheliler ile diğer şüphelilerin bir suç örgütüne vücut verecek tarzda birlikte hareket ettikleri, bu örgüt kapsamında sermaye piyasasında piyasa dolandırıcılığı yaptıkları, yine mağdurları zorlayarak menfaat temin ettikleri ve böylece irtikap ve rüşvet eylemlerini de gerçekleştirdikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları anlaşıldığından yukarıda ayrıntısı ile belirtilen olayların, kişilerin, suçların araştırılması ve maddi gerçekliğe ulaşılması artık bir zaruret halini almıştır” denildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Pazar günü organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker’in Twitter’dan paylaştığı rüşvet iddialarıyla ilgili olarak altılı masayı oluşturan partilerin suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Kendisine gelen soruları Instagram hesabından yanıtlayan Akşener, "Pazartesi günü altılı masayı oluşturan tüm siyasi partiler olarak bizler tekrardan suç duyurusunda bulunacağız" demişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Pazar günü Twitter hesabından paylaştığı yeni mesajlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Borsada küçük yatırımcı sadece SPK’nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı. İçeriden bilgi alarak, manipülasyonla küçük yatırımcıyı soyan çeteler var. Bunu hisse grafiklerinden de çok net izliyorum. Örneklerini TCMB faiz kararlarında ve sosyal medyada çıkartılan bazı dedikodular sürecinde de gördüm, notlarımı aldım.

"SPK ve Borsa İstanbul bu konudaki şikayetleri görmezden geliyor. Nedenini biliyoruz... Buradan kimlerin nemalandığını da iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkaracağız.. Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim."

Kaynak, FACEBOOK Fotoğraf altı yazısı, Zehra Taşkesenlioğlu

Zehra Taşkesenlioğlu: Benim ve ailemin adıyla yapılan usulsüzlüklere tepki gösterdim

Peker hafta sonu yayımladığı son tweet dizisinde Zehra Taşkesenlioğlu'na ait olduğunu öne sürdüğü bir video da paylaşmıştı.

AKP Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu, sosyal medyada yayımlanan görüntüleri hakkında açıklama yaptı. Taşkesenlioğlu, söz konusu görüntülerle "kadına karşı şiddetin en ağır şekline maruz bırakıldığını" savundu ve görüntülerde, boşanma aşamasında olduğu "Ünsal Ban ve ailesinin hem kendinin hem de ailesinin adını kullanarak yaptığı usulsüzlüklere tepki gösterdiğini" iddia etti.

"Sistematik bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya olduğunu" belirten Taşkesenlioğlu, “Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına ve son derece ahlaksızca oynanan bu kumpasın yargı önünde bir an önce gün yüzüne çıkacağına inancım tamdır. Konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlamıştır” dedi.

Mine Tozlu-Sineren iddiaları doğruladı

Sedat Peker’in iddialarında adı geçen isimlerden Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren de Peker'in rüşvet iddialarını doğruladı.

Cumartesi gecesi Halk TV'de konuşan Tozlu-Sineren, iş hayatı boyunca rüşvetle karşılaştığını ve bunları ilgili kurumlara bildirdiğini dile getirerek, "Bu işi açmamı sağlayan SPK'ydı. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var. Zehra Taşkesenlioğlu vasıtasıyla rüşvet teklifinde bulunulduğunu CİMER'e ilettim" dedi.

Tozlu-Sineren, Cumhurbaşkanı Danışmanı Taranoğlu'nun kendisine, "Para vermezsen bu işler asla olmaz" dediğini aktardı ve şu iddialarda bulundu:

"Ansa olan şirketin ismini Marka Yatırım Holding olarak değiştirdim. Oluşturduğum projeyle sermaye artırımı için başvuru yaptım SPK'ya. O dönem Ali Fuat Taşkesenlioğlu SPK başkanlığına geçti. Benim projemi anlayabilecek kişilerin incelemesini istiyorum. Sermaye artırımı talebim fiktif gerekçesiyle reddedildi. İlk alarmı orada alıyorum. Bana diyorlar ki 'Ya parayı ya şirketi koyacaksın'."

Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları reddetti

Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise hakkındaki iddiaları reddetti.

İddiaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Taşkesenlioğlu, Mine Tozlu Sineren ve diğer iddiacılar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Taşkesenoğlu ayrıca, iddialarda adı geçen Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Burak Taşçı'yı tanımadığını, Salih Orakçı ve Orhan Pala ile ise görevde olduğu dönemde birkaç kez görüşme yaptığını söyledi.

Taşkesenlioğlu hakkında kısa süre önce başka bir Twitter hesabı da mevzuata aykırı işlem iddiasında bulunmuş, eski SPK başkanı bunun bir iftira olduğunu söyleyerek 22 Ağustos’ta suç duyurusunda bulunmuştu.

SPK iddiaları yalanladı

SPK, Pazar günü bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı ve başvurunun "sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar nedeniyle ve yatırımcıların korunması amacıyla" reddedildiği belirtildi; Sineren hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Açıklamada, “şirketin sermaye artırımına ve fon kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararları iletilmiş olduğu, mevzuat kapsamında iletilmesi gereken ilgili belgelerin tam ve eksiksiz olarak iletilmediği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Belgelerin Kasım 2021'de tamamlandığı belirtilen açıklamada, “02.12.2021 tarihli toplantıda, sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar nedeniyle ve yatırımcıların korunması amacıyla Şirket talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.” denildi.

SPK, “aralarında Mine Tozlu Sineren'in de bulunduğu şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve borsalarda iki yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verildiğini” de duyurdu.

Hürriyet Gazetesi’nden 'Hukuki işlem başlatıldı' açıklaması

Peker ayrıca Adana merkezli yolsuzluk örgütünün, rahatsız oldukları iş insanları hakkında Hürriyet gazetesinin ekonomi yazarı Burak Taşçı’ya haber yaptırdığını öne sürmüştü.

Hürriyet gazetesinden Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde editörümüz Burak Taşçı ve Hürriyet markası kullanılarak çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı medya kurumları, TV kanalları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Hiçbir habercilik teyidi yapılmaksızın, asılsız iddiaları gündeme getiren, iftira ve karalama kampanyası içeren haberlere karşı hukuki işlemler başlatılmıştır” denildi.

Peker'in Burak Taşçı ile ilgili iddiaları sonrasında, sosyal medyada, Hürriyet gazetesinin internet sitesinden Burak Taşçı’nın tüm yazılarını kaldırdığı iddia edilse de internet arşivi sitesi archive.org’da, bu sayfanın önceden de boş olduğu görülüyor.

Türkiye'den kaçan Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunuyor.