Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

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16 Mart 2023, 01:56 +03 Güncelleme 50 dakika önce

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Çarşamba gecesi oynanan maçların ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Buna göre Almanya’dan Bayern Münih, Portekiz’den Benfica, İngiltere’den Chelsea ve Manchester City, İtalya’dan Inter, Milan ve Napoli ile İspanya’dan Real Madrid bir üst tura çıkan takımlar oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Başakşehir ise Belçika ekibi Gent'e 4-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçlarında Real Madrid, 5-2’nin rövanşında İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’u Santiago Bernabeu'da konuk etti.

Fransız yıldızı Karim Benzema’nın 79’uncu dakikada attığı gol, Real Madrid’i 1-0’lık skorla bir üst tura taşımaya yetti.

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Diğer maçta ise Napoli, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçta Napoli, rakibi karşısında 3-0 galip geldi.

İlk maçı da 2-0 kazanan Napoli’de galibiyet gollerini 45+2 ve 53. dakikalarda Vitor Osimhen ve 64. dakikada penaltıdan Piotr Zielinski kaydetti.

Napoli, bu skorla birlikte 25 gol atarak şu ana kadar en turnuvanın en fazla gol atan takımı oldu.

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Salı günü oynanan maçların ilkindeyse Manchester City, bir diğer Alman takımı Leipzig’i saf dışı bırakmayı başardı.

Premier Lig ekibi, rövanşa ilk maçta elde ettiği 2-1’lik galibiyet avantajıyla çıktı.

Erling Haaland’ın dört gol kaydettiği maçta City, Leipzig’i 7-0 yendi. Haaland 10 golle gol krallığında birinci sırada.

Maçta diğer golleri İlkay Gündoğan ve Kevin De Bruyne kaydetti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Erling Haaland maçta dört gol kaydederek yıldızlaştı

Salı gününün ikinci maçında ise Porto ile Inter 0-0 berabere kaldı. Evindeki ilk maçı 1-0 kazanan Inter, rövanş maçındaki beraberlikle çeyrek finali biletini aldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Inter'in kalecisi André Onana maçta güçlü bir performans sergiledi

Geçen hafta oynanan son 16 turunun ilk rövanş maçlarında Milan, Tottenham Hotspur’u; Bayern Münih, PSG’yi; Chelsea, Borussia Dortmund’u; Benfica, Club Brugge’ü elemişti.

Turnuvada çeyrek final kurası 17 Mart'ta çekilecek. Maçların ilk ayakları 11 Nisan Salı ve 12 Nisan Çarşamba günleri; rövanşlar ise 18 ve 19 Nisan'da oynanacak.

Final ise 16 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Başakşehir veda etti

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, Çarşamba akşamı evinde Gent ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi 4-1'lik skorla kaybetti.

1-1 biten ilk maçın ardından Gent elde ettiği galibiyetle birlikte turnuvada çeyrek finale yükseldi.

Nijeryalı 20 yaşındaki forvet Gift Orban takımı adına 31, 32 ve 34'üncü dakikalarda olmak üzere üç dakika içerisinde üç gol atarak maçın öne çıkan oyuncusu oldu.

Gent'in diğer golünü 37'nci dakikada Hugo Cuypers attı.

Başakşehir'in tek golü ise 88'nci dakikada Adnan Januzaj'dan geldi.

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Belözoğlu'ndan istifa sorusuna yanıt

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Hedefimiz çeyrek finale kalmaktı, bunu başaramadığımız için üzgünüz" dedi.

Maçı "enteresan" olarak niteleyen Belözoğlu konuşmasında takımının eksikliklerinden şöyle bahsetti:

"Çocukların vurdumduymazlığını, gösterdiğimizi uygulamama adına bizi teknik adam olarak kenarda rahatsız edecek durum da yoktu. Ritim ve tempo konusunda eksikliğimiz olduğunu ön görüyorduk. Kendi içimizde de söylüyorduk. Yaşanılan süreç, Dünya Kupası arası, onun üstüne ne yazık ki deprem felaketi bu tempoyu da olumsuz anlamda etkiledi. Bu 2-3 tane parametreden bir tanesi de bu olabilir, oyundan kopuş sebebi."

Belözoğlu'na ligdeki kötü gidişin ardından Avrupa'dan da elenmeleri nedeniyle istifa edip etmeyeceği de soruldu. Genç çalıştırıcı bu soruya, "Başkan Göksel Gümüşdağ ile konuşmadan kendimle alakalı bir karar almam doğru olmaz. Başkanla ilişkisi yakın olan biriyim. Burası benim evim gibi" diyerek yanıt verdi.

Fenerbahçe ve Sivasspor tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi’nde yarışan Fenerbahçe, son 16 turunda bugün Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

2-0'ın rövanşındaki maçta Fenerbahçe'ye tur atlamak için üç farklı galibiyet gerekiyor.

UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer bir Türk temsilcisi Sivasspor da evinde Fiorentina'yı ağırlayacak.

İlk maçı 1-0 kaybeden Sivasspor'a tur için iki farklı galibiyet gerekiyor.