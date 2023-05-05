Wagner lideri Prigozhin, birliklerini Bahmut'tan çekeceğini söyledi

Kaynak, CONCORD PRESS SERVICE Fotoğraf altı yazısı, Yevgeny Prigozhin

26 dakika önce

Rus paralı asker şirketi Wagner'in lideri Yevgeny Prigozhin, mühimmat tartışması nedeniyle birliklerini önümüzdeki Çarşamba günü Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut kentinden çekeceğini söyledi.

Prigozhin yakın zamanda sosyal medyada ölen savaşçıların arasında yürüdüğü, daha fazla mühimmat talep ettiği bir video yayımlamış, benzer şikayetlerde bulunmuştu.

Rusya, küçük bir stratejik önemi olmasına rağmen aylardır Bahmut'u ele geçirmeye çalışıyor.

Prigozhin, bölgede savaşan grubunun orada kalmak için yeterli cephaneye sahip olmadığını söylüyor.

Açıklamasını doğrudan savunma bakanlığına yönlendiren Prigozhin, "Şoygu! Gerasimov! Cephane nerede?... Buraya gönüllü olarak geldiler ve maun ofislerinizde şişmanlamanız için öldüler" dedi.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Prigozhin'in öfkesinin odağındalar.

Prigozhin geçen hafta savaş yanlısı bir Rus blog yazarına, Bahmut'taki Wagner savaşçılarının mermi stoklarının tükendiğini ve mühimmata ihtiyaçları olduğunu söylemişti.

Eğer eksikler giderilmezse, paralı askerlerinin ya geri çekilmeye ya da kalıp ölmeye zorlanacağını söyleyen lider, "O zaman bürokratlarımız ne isterse istesin, geri kalan her şey parçalanacak" dedi.

Prigozhin, kuvvetlerinin Rusya'nın Salı günkü Zafer Günü kutlamaları için 10 Mayıs'a kadar Bahmut'ta kalmayı kabul ettiğini söyledi.

Şubat ayında, ölen askerlerin başka bir görüntüsünü yayımlamış, ölümlerinden ordu komutanlarını sorumlu tutmuştu.

Ordu, Wagner grubunu kasıtlı olarak malzemesiz bıraktığını reddetmekle birlikte cepheye gönderilen mühimmatı artırmıştı.

Adamlarının önünde yaptığı duyuruda Prigozhin, 10 Mayıs'ta "Bahmut'taki mevzileri savunma bakanlığının birimlerine devretmek ve yaraları sarmak için Wagner'den kalanları lojistik kamplara çekmek zorunda kalacaklarını" söyledi.

Aylardır devam eden Bahmut savaşında binlerce can kaybı yaşandı.

Ukrayna silahlı kuvvetleri, Rus askeri kaynaklarını nispeten önemsiz bir yere odaklamak için şehri ne pahasına olursa olsun savunmaya kararlı.

ABD merkezli askeri analist Rob Lee, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bu şikayetinin muhtemelen, Ukrayna'nın uzun süredir beklenen karşı saldırısından önce Rusya'nın cephaneyi eşit dağıtması için yapıldığını söyledi.

Savunma bakanlığının tüm cepheyi savunması gerektiğini ancak Prigozhin'in tek endişesinin Bahmut'u almak olduğunu ekledi.

Prigozhin, Ukrayna'nın karşı saldırısının 15 Mayıs'ta başlayacağını tahmin ediyor. Çünkü tanklar ve toplar bahar yağmurunun ardından kuru havada ilerleyebilir.

Prigozhin'in, yakın zamanda lojistik müdürlüğü görevinden ayrılan bir ordu generalini işe aldığı düşünülüyor.

Albay General Mihail Mizintsev, geçen yıl Rusya kuvvetleri tarafından ele geçirilen liman şehrinin bombalanmasındaki rolü nedeniyle "Mariupol kasabı" unvanıyla biliniyor.

Onun Wagner eğitim kampını ve Bahmut'u ziyaretinden videolar paylaşıldı.