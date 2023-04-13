Pentagon’dan sızdırılan belgeler: Şüpheli Jack Teixeira gözaltına alındı

Kaynak, wbz Fotoğraf altı yazısı, Gözaltı anı

24 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) gizli belgelerinin ifşa olması soruşturmasında şüpheli Jack Dougles Teixeira gözaltına alındı.

Zanlı ABD’nin Massachusetts eyaletindeki evinden bir zırhlı araca bindirilerek götürüldü.

Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) yaptığı açıklamada 21 yaşındaki Teixeira’nın evinde arama yapıldığı da yer aldı.

FBI “Ülkemizin ulusal güvenliğini riske atan ve ülkemizin güvenine ihanet edenlerden hesap sormaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Teixeira’nın Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları’nda görevli olduğu aktarılıyor.

Fotoğraf altı yazısı, Teixeira'nın sosyal medyada paylaştığı üniformalı bir fotoğrafı

Belgelerde neler var?

1 Mart’ta Discord uygulamasında paylaşılan belgelerde ABD’nin Ukrayna, Güney Kore ve Türkiye gibi müttefiklerine ait bilgiler yer alıyordu.

Güney Kore hakkındaki belgelerde, bu ülkenin Ukrayna savaşına daha fazla destek verme konusundaki iç tartışmaları ifşa olmuştu.

Bir diğer belge, Ukrayna’da hangi Batılı ülkenin kaç özel birliği olduğunu içeriyordu.

Rus paralı asker şirketi Wagner Türkiye'den silah satın almak istediği de belgelerde yer alıyordu.

Belgelerde ABD’nin, BM Genel Sekreteri Guterres'in Rusya'ya çok yumuşak davrandığını düşündüğü de ortaya çıkmıştı.

ABD’nin müttefiklerini gözetlemesi bu ülkelerde tartışmalara yol açsa da BBC Kuzey Amerika Muhabiri Barbara Plett Usher, geçmişteki benzer skandalların ardından müttefiklerin bilgi paylaşımını sürdürdüğünü ve bu sefer de bir değişim olmasının beklenmediğini belirtiyor.