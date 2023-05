Kemal Derviş: Türkiye’nin ekonomik krizden çıkma reçetesini hayata geçiren iktisatçı

8 Mayıs 2023

2001 krizi sonrası dönemin koalisyon hükümeti tarafından ekonomi yöntemimin başına getirilen eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş 74 yaşında hayatını kaybetti. Derviş'in yaşamını yitirdiğini, T24 yazarı Cansu Çamlıbel duyurdu. Derviş uzun süredir parkinson tedavisi görüyordu.

Kemal Derviş, dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in davetiyle, uzun yıllar görev yaptığı Dünya Bankası'ndan ayrılarak Türkiye'ye dönmüş ve 57'inci hükümette görev almıştı.

Derviş, 2001-2002 yıllarında ekonomiden sorumlu devlet bakanı ve hazine müsteşarı görevlerini yürütmüştü.

Derviş, 2001 krizinin ardından öncüsü olduğu politikalarla Türkiye’nin ekonomik krizden çıkma reçetesini hayata geçirmesiyle biliniyordu.

Kemal Derviş kimdir?

Kemal Derviş, 10 Ocak 1949'da İstanbul doğdu. Yüksek lisans ve lisans derecelerini İngiltere'de London School of Economics’te, doktorasını ise ABD'de Princeton Üniversitesi’nde tamamladı.

1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesi'nde ekonomi dersleri verdi.

1977'de Dünya Bankası'na girdi. Bu kurumda 1996'da Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi. 2000 yılından itibaren de Yoksullukla Mücadele ve İktisadi Yönetim Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Çalışmalarında küresel ekonomi, gelişmekte olan piyasalar, Avrupa çalışmaları, kalkınma ve uluslararası kurumlara odaklandı.

Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001'de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.

2002 yılının Ağustos ayında istifa etti. İsmail Cem, Zeki Eker ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Ancak bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekili adayı oldu.

3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanlığı görevine atandı. 2009 yılında bu görevi Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Helen Clark'a devretti.

Nisan 2009-Kasım 2017 yılları arasında Brookings Enstitüsü Küresel Ekonomi ve Kalkınma Programı Başkan Yardımcısı ve Direktörü olarak görev yaptı.

2009-2015 yılları arasında Columbia Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.

En son Mart 2005'te Center for Global Development işbirliği ile "For a Better Globalism" (Daha iyi bir Küreselleşme) adlı kitabını yayımladı.

Akademik dergilerde ve güncel konularda yazdığı çok sayıda makalesi yayımlanan Derviş, aylık olarak Project Syndicate’te yazdı. Bu makalelerin kapsamlı bir derlemesi, “Reflection on Progress: Essays on the Global Political Economy (İlerleme Üzerine Düşünme: Küresel Politik Ekonomi Üzerine Denemeler)” başlığıyla Brookings Press tarafından yayımlandı.