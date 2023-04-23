Kılıçdaroğlu, seçimi kazanırsa İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduklarında üstlenecekleri görevleri açıkladı

Kaynak, @herkesicinCHP Fotoğraf altı yazısı, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu

24 Nisan 2023, 00:34 +03 Güncelleme 10 dakika önce

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükeşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı "Yiğitlerim" başlıklı bir video yayımladı. Kılıçdaroğlu, seçimi kazanırsa, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduklarında üstlenecekleri görevleri açıkladı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun görevinin, "Türkiye'yi afetlere hazırlayarak kentlerin dirençliliğini artırmak"; Yavaş'ın görevinin ise "Sosyal politikalarla hane ekonomisini hızla güçlendirerek ve aile destekleri sigortasından kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadele ederek, Türkiye'yi geliştirecek ve güçlendirecek teknolojik atılımlarla tarımsal kalkınmayı hayata geçirmek" olacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan sonra söz alan İmamoğlu, "Kentlerimiz ne yazık ki çağdaş dünyanın çok gerisinde kaldı" dedi.

İmamoğlu, "Bütün kentlerimizi, bütün yerleşim yerlerimizi depreme dayanıklı ve uygar bir sürece kavuşturmaya, ülkenin mutluluğu için hazırız" diye konuştu.

Yavaş ise "Sosyal devlet anlayışını yeniden yapılandırarak hiç kimsenin yatağa aç girmediği, açıkta kalmadığı eğitimden ve protein hakkından mahrum kalmadığı bir yapıyı yeniden inşallah inşa edeceğiz. Çiftçinin sırtından döviz yükünü kaldırmak suretiyle kırsal kalkınma desteklerimizle çalışan, üreten kendi ülkesine yeten bir modele mutlaka kavuşturacağız" dedi ve sözlerini şöyle noktaladı:

"Karada, havada, Mavi Vatan'da ve Siber Uzay'da; 7 bölgede, 81 ilde önemli stratejik ve milli teknolojik çalışmalara, liyakatlı kadrolar ve ülkemizin pırıl pırıl gençleriyle, mutlaka başarılara imza atacağız."

İmamoğlu ve Yavaş'ın "Cumhurbaşkanım" diye hitap ettiği Kılıçdaroğlu videonun sonunda, "Sevgili milletim çok çalışacağız çok, başka çaremiz yok. Dünya gündeminden çok ama çok geride kaldık. Mesafeyi kapatmak için çok çalışacağız. Hadi başkanlarım, bismillah diyoruz" ifadelerini kullandı.

'Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır'

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin liderleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile birlikte, üzerinde uzlaşma sağlanan “geçiş sürecinin yol haritasını” da 6 Mart'ta kamuoyuna açıklamıştı.

Başlangıçta 11 madde olarak planlanan yol haritasına, yeni uzlaşma çerçevesinde Mansur Yavaş ve İmamoğlu’yla ilgili son bir madde eklenmişti.

Kamuoyuna açıklanan yol haritasının 12. maddesinde, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır" denilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu daha sonra TV100’de yayımlanan Memleket programında yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığını ve belediye başkanlığını aynı anda yürütmeyeceklerini söylemişti.