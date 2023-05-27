Irak’tan ülkenin güneyini Türkiye sınırına bağlayacak 17 milyar dolarlık hızlı tren ve otoyol yatırımı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Büyük Fav Limanı'nın tamamlandığında dünyanın en büyük limanlardan biri olması planlanıyor

38 dakika önce

Irak, Orta Doğu’nun en büyük limanı olması hedeflenen Büyük Fav Limanı’nı Türkiye sınırına bağlayacak demiryolu ve otoyollar için 17 milyar dolarlık bir yatırım paketini duyurdu.

Demiryolları ve otoyollar, ülkenin ortasındaki pek çok kenti de birbirine, bu limana ve Türkiye’ye bağlayacak.

Ülke ekonomisini dönüştürmek isteyen Irak, bu adımla Süveyş Kanalı’na rakip olmayı ve Asya-Avrupa arasındaki ticaretten transit pay almayı umuyor.

Liman Basra ilindeki Fav kentinde bulunuyor.

Reuters’a konuşan Irak Limanları Şirketi Genel Müdürü Ferhan el Fartusi, “Kalkınma Yolu” adını verdikleri bu yolun yalnızca yük ve yolcu taşımakla kalmayacağını, aynı zamanda ülkenin pek çok bölgesi için kalkınmaya gidecek yolu açacağını söyledi.

Irak hükümeti farklı bölgelerdeki endüstri bölgelerini ve kentleri, saatte 300 kilometre hızla gidebilen hızlı trenlerle birbirine bağlamak istiyor.

Ülkenin mevcut ulaşım altyapısı modern standartların uzağında.

Petrol taşıyan trenler yavaş hareket ederken Bağdat ile Basra arasında günde yalnızca bir defa, bir gece treni hareket ediyor ve bu tren 500 kilometrelik yolu 10-12 saat arasında alabiliyor.

Fartusi, 10 yıl önce başlayan liman inşaatında yarıya gelindiğini söyledi:

“Irak 1-2 yıldır veya 10-20 yıldır uluslararası sahnede yoktu ama geri dönmesi gerekiyor.

“İnşallah bu dönüşün başladığı günlerdeyiz.”

Bugün bu inşaata Körfez sermayesinden yatırım çekmek için bir konferans da düzenlendi.

Limanın ilk fazının bu yıl açılması hedefleniyordu. Fakat ülkedeki iç karışıklıklar nedeniyle projede gecikmeler yaşandı.

Yetkililer, son bir yıldır ülkede istikrarın hakim olduğunu ve bu sayede bu yıl çalışmalara hız verilmesi durumunda 2029’da projenin tamamlanabileceğini söylüyor.