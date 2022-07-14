Netflix reklamlı ve daha düşük fiyatlı abonelik modeli için Microsoft'la işbirliği yapacak

Kaynak, NETFLIX

36 dakika önce

Netflix, "daha düşük fiyatlı, reklam destekli bir abonelik planı" için küresel reklam teknolojisi ve satış ortağı olarak Microsoft'u seçtiğini açıkladı.

Bu hizmetin halihazırda var olan, reklam içermeyen planlarına "ek" olacağını söyleyen şirket, yeni model için abonelerden ne kadar ücret alınacağını henüz duyurmadı.

Şirketin COO'su Greg Peters, "Daha çok erken ve üzerinde çalışmamız gereken çok şey var. Ancak uzun vadeli hedefimiz net: Tüketiciler için daha fazla seçenek ve reklamcılar için birinci sınıf, daha iyi bir TV markası deneyimi" dedi. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Netflix, verdiği hizmetin parçası olarak reklam gösterebilmek için yapımcı firmalarla yaptığı anlaşmaları yeniden müzakere etmeye çalışıyor.

Şirketin Warner Bros, Universal ve Sony Pictures Television ile görüşmeler yaptığı bildirildi.

Üç şirket de BBC'ye konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Netflix bu yıl 10 seneden uzun süredir ilk kez abone sayısının azaldığını açıklamış ve yüzlerce kişiyi işten çıkarmıştı.

Şirket hisseleri, abone sayısında yaşanan keskin düşüş sonrası Nisan ayında yüzde 30'dan fazla değer kaybetmiş ve şirketin borsa değeri 50 milyar dolardan fazla düşmüştü.

BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri James Clayton, Netflix'in hiçbir zaman reklam istemediğini ve tüm iş modelini aylık abonelikler etrafında inşa ettiğini ancak bu politikasını değiştirmek zorunda kaldığını söylüyor.