Hatay merkezli depremler: 4 kişi hayatını kaybetti

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21 Şubat 2023, 06:29 +03 Güncelleme 55 dakika önce

AFAD, Pazartesi akşam saatlerinde Hatay’da gerçekleşen depremler sonucunda üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sabah saatlerinde ise enkaz altında kalan bir kişin daha cansız bedeni çıkarıldı. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 40 binden fazla kişinin ölümüne neden olan depremlerin üzerinden 15 gün geçmişken, bölge bu kez de Hatay merkezli iki şiddetli depremle daha sallandı.

Pazartesi akşamı ilk olarak 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde; daha sonra da 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde depremler yaşandı.

İki ilçenin de belediye başkanları, bölge için acil çadır ihtiyacı olduğu yönünde çağrı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18'i ağır 294 kişinin yaralandığını söyledi.

AFAD, depremlerin ardından 32 artçı depremin daha yaşandığını açıkladı.

Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra hasar gören Hatay Valiliği binasının bir bölümü, Pazartesi akşamı yıkıldı.

Depremlerin ardından bölgedeki bazı hastaneler de tedbir amaçlı boşaltıldı. Koca, "Hatay Tıp Fakültesi ile İskenderun ve Reyhanlı Devlet hastanelerinde yatan toplam 95 hastamız, yeni iki depremden sonra, tedbiren, Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edilmiştir" dedi.

Kaynak, Getty Images

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bugün Hatay’da gerçekleşen depremlerin Antakya fayından kaynaklandığını söyledi.

AA’ya konuşan Sözbilir, “İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu. Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı. Büyük deprem Antakya fayını tetikledi. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemiştik” dedi.

Samandağ ilçe merkezinde bulunan gazeteci Neyran Elden ise yollarda ciddi çökmelerin olduğunu, binaların yakınlarına çadır kuran depremzedelerin de yer değiştirdiğini söyledi.

6 Şubat’taki depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı’nın pistinde bu kez uçuşlara engel bir durum olmadığı bildirildi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise bölgeden tahliye uçuşlarının sürdüğünü söyledi.

Hatay’daki depremler Suriye, Lübnan ve Mısır’da da hissedildi.

Suriye’nin kuzeyindeki yerel basın, depremin ardından çöken binalar olduğunu aktarıyor.

Londra merkezli ve Devlet Başkanı Beşar Esad’a muhalif bir çizgide yayın yapan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, depremin ardından Suriye’deki hastanelere 470 yaralının gittiğini aktardı.

Siyasetçilerden de depremlerin ardından geçmiş olsun mesajları geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Lütfen hasarlı binalara girilmesin” derken Cumhurbaşkanı Fuat Oktay da vatandaşları sahadaki ekiplerin uyarılarına hassasiyetle uymaya davet etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Dualarımız, yeni kayıpların yaşanmaması için” dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener “Acılarımız bu kadar tazeyken her sarsıntı haberinde yeni bir üzüntü yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise deprem bölgesinde yeterli çadır olmamasını eleştirdi.

'Çadır olmadığı için evdeydik'

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşayan Culya Keykuni, depremlerin ardından yaşadığı panik nedeniyle erken doğum yaptı.