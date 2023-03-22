Cumhurbaşkanlığı seçimi: HDP’nin içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, aday çıkarmama kararı aldı

Kaynak, DHA

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

bir saat önce

Halkların Demokratik Partisi’nin içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı’ndaki siyasi partiler 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararı aldı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın açıkladığı, ittifakın ortak deklarasyonunda, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde, tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz” denildi.

İttifakın aday çıkarmama kararı, Millet İttifakı'nın ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olarak yorumlanıyor.

HDP 2019 yerel seçimlerinde de bazı batı illerinde aday çıkarmayarak, CHP adaylarına destek vermişti.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nda şu partiler yer alıyor:

HDP

Emekçi Hareket Partisi (EHP)

Emek Partisi (EMEP)

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF)

Türkiye İşçi Partisi (TİP)

Toplumsal Özgürlük Partisi.

Aday çıkarmama kararı ne anlama geliyor?

Emek ve Özgürlük İttifakı içinde yer alan HDP, parlamentodaki üçüncü büyük siyasi parti ve cumhurbaşkanlığı seçiminde de kilit parti konumunda. HDP, 27 Eylül 2021’de açıkladığı 11 maddelik tutum belgesinde, “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmek istediklerini” açıkladı.

Tutum belgesinde muhalefetle orta aday çıkarmaya da açık kapı bırakılmıştı:

“Amacımız, bütün kuvvetleri ve nihai karar yetkisini tek adamda birleştiren bu otoriter ve tekçi sistemin yerine güçlü demokrasinin, çoğulcu demokratik sistemin tesis edilmesini sağlamaktır.

“Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkesel buluşmaların gerçekleşmesi, HDP seçmenlerinin ülkenin geleceğinde anahtar bir role sahip olmaları nedeniyle günceldir. İster HDP’li isterse başka bir aday olsun, isimler yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız.”

Kılıçdaroğlu’na destek verilmesi bekleniyor

Emek ve Özgürlük İttifakı, aday çıkarmama kararını açıkladığı deklarasyonda, kimin destekleneceği konusunda net bir ifadeye yer vermedi. Ancak gerek HDP, gerekse ittifak içinde yer alan siyasi partilerin sözcüleri, Kılıçdaroğlu’nun aday olması halinde destek verebileceklerini açıklamışlardı.

Millet İttifakı’nın adayı belli olmadan önce HDP, kendileriyle “şeffaf müzakere” yürütülmesi koşuluyla, muhalefetin ortak adayının desteklenmesine açık kapı bırakmasına karşın, kendi adayını çıkarmayı da tartışıyor ve muhalefetle uzlaşılması halinde adayını çekmeyi de tartışıyordu.

Ancak 6 Şubat depremlerinin ardından HDP, cumhurbaşkanı adaylığı konusunu yeniden değerlendirme kararı aldı. İttifak içinde yer al an TİP’in de aralarında bulunduğu siyasi partiler, Millet İttifakı’nın Kılıçdaroğlu’na destek verilmesinden yana tutum aldı.

Kılıçdaroğlu, hafta başında HDP EŞ Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ı ziyaret etti. Görüşme sonrası Buldan ve Sancar ile birlikte açıklama yapan Kılıçdaroğlu “Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM’dir” görüşünü dile getirdi. Buldan ve Sancar da görüşmenin “Kürt sorunun çözüm adresi olduğunu vurgulamak için” TBMM’de gerçekleştiğini ifade ettiler.

HDP, 2019 yerel seçimlerinde herhangi bir siyasi partiye destek açıklamamakla birlikte batı illerinde aday çıkarmama kararı almıştı. Ancak, aralarında İstanbul, Mersin, Adana’nın da bulunduğu illerde HDP’nin desteğiyle CHP adayları seçimi kazanmıştı.

Kaynak, DHA

'Tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın okuduğu ortak deklarasyonda, Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine gidildiği anımsatılarak, “AKP-MHP iktidarı, toplumun bugününü çalmıştır ve yarınını da tehdit etmektedir” görüşüne yer verildi:

“Ülke ve toplum olarak 15 Mayıs sabahına umutla uyanacağız. Demokratik değişimi gerçekleştirecek güçlerin parlamentoda çoğunluğu kazandığı, Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözüm için Meclis’in asli bir irade olarak görüldüğü, tüm muhatapların şeffaf bir diyalog ekseninde özgür bir tartışma yürütebildiği, yurttaşların eşit, özgür ve barış içinde bir geleceği kuracağı günler bütün vicdan sahibi insanlarımızın özlem ve talebidir.

“Tek adam sistemi ve restorasyon arasında sıkıştırılmak istenen halkımızın gerçek alternatifi bizleriz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ülkede demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin, toplumsal adaletin gerçekleşmesi için yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan, büyük tahribatın sorumlularından hesap sorma konusunda kararlıyız.