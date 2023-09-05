İstanbul'da sağanak yağış Arnavutköy ve Başakşehir'de sele neden oldu

Kaynak, DHA

5 Eylül 2023, 22:51 +03 Güncelleme 16 dakika önce

Türkiye'nin batısında etkili olan sağanak yağış, İstanbul'da Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerindeki bazı mahallelerde sele neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ana kadar kendilerine 1808 ihbar yapıldığını söyledi.

İmamoğlu, iki çocuğun kaybolduğu yönündeki ihbarın ardından kayıp çocukların bulunduğunu ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Başakşehir Millet Kıraathane'sinde çok sayıda insanın da sel suları nedeniyle mahsur kaldığı ve Kayaşehir Metrosu'nu da sel sularının bastığı görülüyor.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kıraathanede mahsur kalan herkesin tahliye edildiğini duyurdu.

Çok sayıda araç suya gömülürken iki ilçede de birçok ev ve iş yerini su bastı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağışın olduğunu belirteren Vali Gül, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gün içerisinde gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde etkili olacak sağanak yağış için uyarılarda bulundu ve "potansiyel tehlikeli" anlamına gelen "sarı" renkli uyarı verdi.