Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur kesin sonuçları açıklandı: Erdoğan yüzde 52,18 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi

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1 Haziran 2023, 11:58 +03 Güncelleme 5 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun kesin sonuçlarının mükerrer sayıda yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.

Ahmet Yener, oyların; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18'ini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 47,82'sini aldığını söyledi.

Yener, ''Yurt içinde 52 milyon 93 bin 375 seçmenimiz oy kullandı. Oy kullanma oranı yüzde 85,72. Yurt dışında 1 milyon 930 bin 226 seçmen oy kullandı, katılım oranı yüzde 56,34. Toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmen oy kulalndı toplam katılım oranı yüzde 84,15" dedi ve ekledi:

"Sayın Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oy aldı, yüzde 52,18. Sayın Kılıçdaroğlu toplam 25 milyon 504 bin 724 oy aldı, yüzde 47,82 oy oranına ulaştı.

"Kurumumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu kararlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olarak seçilmiş olduğu anlaşılıp Resmi Gazete’ye gönderilmiştir. Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'de yayımlanacak.