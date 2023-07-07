Greta Thunberg İsveç’te petrol tankerlerine engel olduğu için mahkemeye çıkacak

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Greta Thunberg “polise itaatsizlikle” suçlanıyor

31 dakika önce

Georgina Rannard | İklim ve Bilim Muhabiri

İklim eylemcisi Greta Thunberg, geçen ay İsveç’teki bir eylemde “polise itaatsizlik ettiği” suçlamasıyla 24 Temmuz’da mahkemeye çıkacak.

20 yaşındaki Thunberg bir grup genç eylemciyle birlikte Malmö kentindeki bir limanda petrol tankerlerini engellemişti. Kolluk kuvvetleri eylemcilerden yolu açmalarını talep ettiklerini fakat bu taleplerinin yerine getirilmediğini söylemişti.

Thunberg suçlu bulunursa altı aya kadar hapis veya para cezası alacak.

Ta Tillbaka Framtiden (Geleceği Geri Al) adlı grup Malmö limanını altı gün boyunca bloke etmiş, bazı eylemciler tankerlerin üstüne çıkmıştı.

Thunberg geçen ay bu eyleme katılırken Instagram sayfasında “İklim krizi halihazırda pek çok kişi için ölüm kalım meselesi” demişti:

“Buna seyirci kalmayacağız ve fosil yakıt altyapısını fiziksel olarak durduracağız.”

İsveç Başsavcılığı ise dün yaptığı duyuruda “Savcılık 19 Haziran’da bir iklim eylemine katılarak Malmö’de trafiğe engel olan genç bir kadına suçlama yöneltti. Söz konusu kadın, olay yerinden uzaklaşması yönündeki polis emirlerine itaat etmedi” dedi.

Mahkemede Thunberg’le birlikte üç iklim eylemcisi daha yargılanacak.

Bu kişilerden biri olan 20 yaşındaki Irma Kjellström, BBC’ye yaptığı açıklamada, olay yerinden ayrılmayı reddettiklerinde polis tarafından taşınarak uzaklaştırıldıklarını söyledi:

“Masum insanları öldüren fosil yakıtları engellemek için limana gitmiştik.

“Gerçek suçlular o limanın içinde ticarete devam ediyor. Fosil yakıt sektörü geleceğimizi bizden çalarken seyirci kalamayız.”

Mahkemenin sonucuna dair endişeleri olup olmadığını sorduğumuz Kjellström, “Esas endişem fosil yakıt sektörünün dünyaya vermekte olduğu korkunç zarara dair” dedi ve ekledi:

“Gezegenimizi tehdit ederlerken öylece oturamam.”

Fosil yakıtların yakılması gibi faaliyetlerden kaynaklanan sera gazları Dünya’nın atmosferini ısıtıyor.

200 yıl önceki sanayi devriminden bu yana dünya yaklaşık 1,1 derece ısındı.

Bunun vereceği zarara dikkat çekmek isteyen iklim eylemcileri fosil yakıt sektörünü hedef alıyor.

İngiltere’de de son dönemde Just Stop Oil adlı örgüt çok sayıda üst düzey spor karşılaşmasında eylem gerçekleştirdi.

Petrol ve gaz endüstrisi temsilcileriyle küresel talep nedeniyle üretime devam ettiklerini söylüyor.

BBC News’e konuşan Shell’in yöneticisi Wael Sawan, petrol ve gaz üretimini azaltmanın “tehlikeli ve sorumsuzca olacağını” söyledi.

BBC’ye konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ise “Hükümetler iklim vaatleri konusunda ciddilerse fosil yakıtlara hiçbir yeni yatırım yapılmamalı” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de “Yeni petrol ve gaz üretimi yatırımları ekonomik ve ahlaki açıdan çılgınlık” dedi.

Bu hafta Pazartesi günü tüm zamanların en sıcak gün rekoru kırılmış, Salı günü ise rekor tekrar kırılmıştı.