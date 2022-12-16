TikTok'tan tam ekran yatay video hamlesi: 'YouTube’un alanına girmeye başladı'

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16 Aralık 2022, 12:03 +03 Güncelleme 11 dakika önce

Anabelle Liang / BBC Ekonomi Muhabiri

Video paylaşım platformu TikTok, dünya genelindeki bazı kullanıcılarla yeni tam ekran yatay videoları denemeye başladı.

Bazı uzmanlar, bu özelliğin TikTok’un, YouTube gibi rakip video platformlarıyla rekabet etmesine yardımcı olacağını söylüyor.

Dikey kaydedilen viral videloar TikTok’u dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya uygulaması haline getirdi.

Ancak ABD ve Avustralya gibi ülkelerde, ulusal güvenliğe tehdit iddiaları nedeniyle uygulamanın yasaklanması çağrısı yapıldı.

TikTok bu yıl 10 dakika uzunluğa kadar video paylaşımına izin verileceğini duyurmuştu. Sahibi Çinli olan platform daha önce sadece üç dakikadan kısa videolara yer veriyordu.

Albright Stonebridge Group danışmanlıktan teknoloji uzmanı Paul Triolo “TikTok bir süredir 10 dakikalık videolarla YouTube’un alanına girmeye başladı. Daha genç yaş gruplarında da sürekli YouTube’u geride bırakıyor. Burada amaç YouTube’u tam ekran modu daha çok arzu edilen bilgi ve öğrenme videoları için kullanan daha yetişkin kitleye hitap etmek gibi görünüyor” dedi.

TikTok, YouTube'a karşı

Hearth of Tech Danışmanlık’tan Carolina Milanesi de, yeni özelliğin TikTok’u içerik üreticiler için daha çekici kılacağını belirtti.

Milanesi “Kısa videolar YouTube’un son dönemdeki etkileşiminde büyük bir rol oynadı ve TikTok yaratıcıların içeriğin en azından bir parçasını YouTube’a kaydırmasından kaygılı olmalı” dedi.

Bu arada, Sydney Üniversitesi’nden Jonathan Hutchinson ise hem YouTube’un hem de TikTok’un büyümeye devam edeceğine inanıyor:

“YouTube’un önemli ölçüde daha yüksek yapım değerleri var ve kullanıcıların bu yapım estetiğine uyum sağlamaları daha uzun sürüyor. TikTok ise daha kısa ve daha çok etkileşim alan hızlı film yapımları platformu olarak kalacak.”

TikTok küresel ölçekte gençler arasındaki en popular uygulama ve yaklaşık 4 milyar kere indirildi.

Uygulama bazı ülkelerdeyse yoğun bir inceleme altında.

Geçtiğimiz günlerde ABD’de TikTok’un ulusal güvenlik nedenleriyle yasaklanması teklif edildi.

Yasa tasarısı, Çinli teknoloji devi ByteDance’in sahibi olduğu platforma karşı ABD’de girişilen son hamle.