Harry ve Meghan: Bu hafta biten Netflix dizisi hakkında yedi düşünce

1. Tek yanlı ama insanda empati yaratan paylaşımlar

Programın yapımcıları çiftin acılarını iyice anlayabilmemizi garantilemek için duygu yüklü bir de arka plan müziği eklemişler. (Hatta bir aşamada Roberta Flack'in "Do What You Gotta Do" şarkısının "Ben seni, kendi ailenden daha çok sevdim" sözleri duyuluyor.)