Harry ve Meghan: Bu hafta biten Netflix dizisi hakkında yedi düşünce

Yazan, Katie Razzall

Unvan, BBC Kültür ve Medya Editörü



29 dakika önce

Kaynak, HARRY & MEGHAN/ARCHEWELL PRODUCTIONS/NETFLIX Fotoğraf altı yazısı, Çift çok özel anlarının fotoğraflarını da izleyicilerle paylaştı

Netflix'deki Harry & Meghan dizisinin son bölümü de bu hafta yayımlandı.

Dizinin ikinci yarısı ilk yarısından çok daha vurucu kısımlar içeriyordu.

Çiftin hayatı hakkında, görünen ve medyaya yansıyanların ötesinde daha derinlikli bilgiler paylaşıldı.

Altı saat televizyon başında oturup izledikten sonra bu diziyle ilgili çıkardığım sonuçlar şöyle oldu:

1. Tek yanlı ama insanda empati yaratan paylaşımlar

Kaynak, HARRY & MEGHAN/ARCHEWELL PRODUCTIONS/DIAMOND DOCS/

Program, çiftin, medya ve kraliyet ailesinin elinden çok çektikleri ve büyük acı duydukları hissini bütün çıplaklığıyla ortaya seriyor.

Meghan'ın intihar etme düşüncesiyle boğuştuğunu anlatıyorlar. Harry bununla "pek iyi baş edemediğini" itiraf ediyor. Meghan'ın annesi Doria ağlayarak kızının intiharı düşünmüş olduğunu duymanın "kalbini paramparça ettiğini" söylüyor.

Meghan'ın çocuğunu düşürmesine, Associated Newspapers grubundaki gazetelere karşı açtıkları davanın stresinin sebep olduğu konusunda hemfikirler.

Kanada'daki evlerinin çevresinde otomobiller, tekneler ve helikopterlerden çekim yapmaya çalışan paparazzileri görüntülüyorlar ve bunun kendilerini ne kadar korkuttuğunu konuşuyorlar.

İzleyiciler bütün bunlar karşısında ister istemez çifte büyük sempati duyacaktır. Fakat anlatılanlar tabii ki tek yanlı. Ve biz bu programda olan biteni sadece onların bakış açısından dinliyoruz.

Programın yapımcıları çiftin acılarını iyice anlayabilmemizi garantilemek için duygu yüklü bir de arka plan müziği eklemişler. (Hatta bir aşamada Roberta Flack'in "Do What You Gotta Do" şarkısının "Ben seni, kendi ailenden daha çok sevdim" sözleri duyuluyor.)

Yine de her ne kadar manipüle edilmiş olabilirsek de, çiftin acısının açıkça görüldüğü de bir gerçek.

2. Birçok soru hala cevapsız

Kaynak, JOE PUGLIESE/HARPO PRODUCTIONS/CBS Fotoğraf altı yazısı, Sussex Dükü ve Düşesi daha önce Oprah Winfrey şovunda Kraliyet Ailesi içinde bebeklerinin ten renginin ne kadar koyu olabileceği konusunda 'birçok konuşma' yaşandığını söylemişlerdi

Harry ve Meghan'ın daha önce hayatlarına dair detayları paylaştıkları Oprah Winfrey programının en can alıcı bölümleri Kraliyet Ailesi içinde ırkçılık olduğu yönündeki iddialarıydı.

Fakat, Netflix'de yayımlanan altı bölümlük yeni diziyi seyrettikten sonra, çiftin oğlu Archie'nin ten rengini sorguladığı öne sürülen Kraliyet Ailesi mensubunun kim olduğunu bilmiyoruz. Meghan kendisine karşı zorbalık yapıldığı suçlamalarını da somut örneklerle açıklamıyor.

Ayrıca Prens William'ın Sandringham'da gelecekleriyle ilgili konuştukları buluşmada kardeşi Harry'ye tam olarak ne diye bağırdığı da bilinmiyor.

Oprah söyleşisinden bir gün sonra Harry ağabeyinden gelen telefon mesajını okurken, Netflix kameralarının çekim yaptığı anlaşılıyor. Harry kameralara gergin bir şekilde bakarak "Ne yapacağımı bilmeyi çok isterdim" diyor.

Biz de o mesajda ne yazdığını bilmeyi çok isterdik ama öğrenemiyoruz.

Bu programlarda bunun gibi bir çok sorunun yanıtı verilmiyor.

3. Trajik bir hikaye

Fotoğraf altı yazısı, Anneleri Prenses Diana'nın cenazesini taşıyan aracın arkasında küçük prensler William ve Harry babaları o sırada Galler Prensi olan Charles ve dayıları Kont Spencer'in arasında yürümüşlerdi

Prens William ve Harry'yi çocukluklarında annelerinin cenazesinin arkasında yürürken izlemiş olan herkes muhtemelen onlar adına derinden üzülmüştür.

Harry, Netfix'teki dizinin ikinci kısmında ağabeyi William'a yönelik eleştirilerinin dozunu iyice artırıyor.

Kraliyet iletişim ekibinin medya mensuplarına kendileri hakkında olumsuz bilgiler vermek suretiyle oynadığını söylediği "kirli oyunların" Prens William'ın basın ekibini de içerdiğine işaret ediyor.

Vaktiyle babasının basın ekibinin annesine yönelik olarak benzer olumsuz bilgilendirmeler yaptığına tanık olduklarında ağabeyiyle birlikte, gelecekte asla böyle şeyler yapmamaya söz verdiklerini anlatıyor. Böylelikle William'ın kendi çıkarları için bu kardeş sözünü bozduğunu ima ediyor.

İki kardeş arasındaki ilişkilerin çok kötü olduğu ve görünür bir gelecekte de düzelme ihtimali olmadığını bu diziyle bir kez daha teyit etmiş oluyoruz.

4. Hikaye çok daha karmaşık ama...

Kaynak, Getty Images

Anlatılanlar Harry ve Meghan'ın "gerçeği" ama tam gerçeklik değil. Çelişkili noktalar var.

Örneğin Meghan ile Harry'nin bütün dikkatleri üzerine toplamasının kıskançlık yarattığını anlatıyorlar. Kraliyet ailesinin diğer fertlerinin basın ekiplerinin onlar aleyhine bilgiler yaydığını söylüyorlar.

Fakat hayat hiçbir zaman tek taraflı akmıyor.

Hikayenin tamamen onların gördüğü gibi yaşanmamış olması da mümkün. Ayrıca çiftin gidişinin kraliyet ailesi açısından büyük bir kayıp ya da kaybedilen bir fırsat olduğunu düşünmek de mümkün.

Düğünleri ve sonrasında Meghan'ın çeşitli hayır faaliyetlerinin yarattığı olumlu havayı kim unutabilir?

5. Harry'nin kaderi miydi bu?

Kaynak, HARRY & MEGHAN/ARCHEWELL PRODUCTIONS/NETFLIX Fotoğraf altı yazısı, Netflix tarafından kullanılan fotoğraflardan bazıları

Altıncı bölümde Harry "Bize olanlar, ne olursa olsun olacaktı. Eğer güçlüye karşı gerçekleri söylersen, böyle cevap veriyorlar" diyor.

Fakat bu hikayenin başı çok daha eskilere dayanıyor.

Annesini kaybettikten ve acısını bastırmak için kendini iyice dağıtıp arada bazı çok tartışmalı şeyler de yaptıktan sonra, şansına, kaybettiği annesini yeniden yaratabileceği bir kadın buldu.

Evet belki de Harry'nin "yolculuğu" ne olursa olsun burada, ailesinden ayrı düşüp, onlarca yıl önce açılmaya başlamış yaralarını iyileştirmeye çalıştığı California'da sonlanacaktı.

Harry gayet açık ki, İngiliz bulvar gazetelerine, ve ailesine karşı Meghan'ın yanında durarak ölmüş annesine karşı yapılmış haksızlıkların bedelini ödettiğini düşünüyor.

Onun dünyasında Meghan, Diana'nın mirasını devralan kadın.

Çift programda, İngiltere'den ayrılma kararı almadan önce medyanın dikkatlerinin diğer daha önemli kraliyet mensupları yerine kendi üstlerinde toplanmasının kendilerini ne kadar zorladığını anlatırken Harry "Annem de böyle hissetmişti" diyor.

Harry haklı olsa da olmasa da kesin olan bir şey Meghan'ın hayatında annesinin bıraktığı büyük boşluğu doldurduğu. Ve bir diğeri de Harry'nin hayatında, Diana'nın ölümünün yol açtığı yas ve öfkenin hala çok önemli bir rolü olduğu.

6. California'ya bir aşk mektubu

Kaynak, HARRY & MEGHAN/ARCHEWELL PRODUCTIONS/NETFLIX Fotoğraf altı yazısı, Büyük aşklarının hikayesini anlatıyorlar

Dizide altın eyalet California'yı doya doya bütün ihtişamıyla izliyoruz: Plajları, palmiye ağaçları, masmavi kocaman gökyüzü; arada da yoga ve meditasyon seanslarıyla.

Bunun İngiltere'deki çok daha "resmi" ve renksiz resmedilen yaşamlarıyla oluşturduğu tezatı görmemek çok zor.

Buna ek olarak çiftin bu hayatı seçişinde ırkçılığın rolü dizi boyunca tekrarlanıyor.

Program esas olarak Harry ve Meghan'ın daha popüler olduğu Amerika'daki izleyiciyi hedef alıyor.

California ve oradaki hayatları bütün renkleriyle ekrana yansıyor.

Tabi kişisel olarak neler çekmiş olurlarsa olsunlar, bayağı iyi bir hayat yaşıyorlar. Koca bir ev, Netflix'ten kocaman ödemeler, iki güzel çocuk, ünlü dostlar...

Gayet gri ve özgür bir yer olmaktan çok daha uzak resmedilen İngiltere'ye de ABD'de ne kadar sıcak karşılandıkları konusunda açık bir mesaj göndermiş oluyorlar.

7. Gelecek bölümde neler olabilir?

Dizinin bir yerinde Harry terapiye olan inancını dile getirirken "değişiklik olabilmesi için çok acı çekilmesi ve bunun su yüzüne çıkması gerekiyor. Bizim de bir sonraki bölüme geçebilmemiz için birinci bölümü bitirmemiz gerekiyor" diyor.

Bu belki de, Harry'nin hayatını anlattığı kitabı da çıktıktan sonra çiftin yaşam öyküsünün kraliyet ailesiyle ilişkili kısmının sona ereceğinin kabulü.

Harry'nin kitabı Spare (Yedek, Stepne anlamında) başlığını taşıyor. Aristokratik protokole göre tahtın varisi ve ona bir şey olması halinde yedeği olan ama değersiz görülen ikinci çocuğa atfen bu adı verdiği anlaşılıyor.

Fakat bu programları izleyince insan asıl şanslı olanın, çekip gitme özgürlüğüne sahip Harry olup olmadığını ciddi şekilde düşünüyor. Hikayesini Netflix'e satabilen, kendi deyişiyle "özgürlüğe kaçabilen" Harry.

Tabi burada William ile Kate'e acıyalım demek istemiyorum. Bu gülünç olur. Bir çok bakımdan bir çoğumuzun rüyalarında bile göremeyeceği kadar parıltılı ve korunaklı bir hayat sürüyorlar.

Fakat aynı zamanda değiştiremeyecekleri bir hikayenin içine hapsolduklarını da söyleyemez miyiz? Üstelik bu hikayenin onların penceresinden nasıl yaşandığını muhtemelen hiç bir zaman duyamayacağız.