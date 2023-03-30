Kılıçdaroğlu, kadınlara seslendi: “Genç muhafazakar kadının kazanımlarını masaya yatırdılar”

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30 Mart 2023, 07:12 +03 Güncelleme 39 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından kadınlara seslendiği bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu videoda, "Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez. Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz” dedi.

Genç muhafazakar kadınlara da seslenen CHP lideri, “Hangi konuda bana iftira attılarsa, beni karaladılarsa hep o suçları kendileri işlediler. Genç muhafazakar kadının kazanımlarını masaya kendileri yatırdılar” dedi.

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmesi durumunda ilk altı ayda kadın haklarıyla ilişkili şu politikaları hayata geçireceğini açıkladı:

Aile Destekleri Sigortası üzerinden ev kadınlarının sosyal güvenliğini sağlamak

Kreşlerin sayısını artırmak

İstihdama kadının katılımını sağlayacak teşvikler

Kadın girişimcinin önünü açmak

Halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmesi

Boşanan kadınlar için Yeni Başlangıçlar Fonu

Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içerisinde işine dönememiş kadınların dönüşü için şirketlere teşvik

Yönetim kademelerinde kadın oranı yüksek olan şirketlere vergi kolaylığı

Kadına şiddetle mücadelede gerekli mekanizmaları ve bütünlükçü politikaları hayata geçirmek

Kadın sağlığında reformlar

Kılıçdaroğlu, konuşmasında Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin kadın haklarına yönelik söylemlerini eleştirerek, “Pazarlık masalarına oturdular ve sizleri bir çırpıda üç beş oy için yarı yolda bıraktılar” dedi.

Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi (YRP) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değişmesini istiyor.

Cumhur İttikafı’na katılan HÜDA PAR da kanun değişikliğini destekliyor.

Hizbullah’a yakınlığı yüzünden ve parti programında federasyonu savunduğu için eleştirilen Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) ismi açıkça ittifak listesinde yer almasa da partinin adayları seçime AKP listelerinden girecek.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "İstanbul Sözleşmesi'nin ailenin köküne kibrit suyu döktüğünü, 6284 sayılı yasanın isminin her ne kadar aileyi koruma kanunu olsa da şiddeti önlemediğini daha önce basınla paylaştık" diye konuşmuştu.