Orman yangınları: Yunanistan'da yeni yangınlar çıktı, tahliyeler başlıyor

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40 dakika önce

Akdeniz ülkelerindeki orman yangınları sürüyor. Yunanistan'da yeni yangın tehlikesiyle karşı karşıya iki şehir tahliye ediliyor. Kuzey Afrika ülkelerinde ise bölgeye yeterli uluslararası yardım yapılmadığı söyleniyor.

Yunanistan'ın Volos ve Lamia kentlerinde yaşayanlar, yeni yangın riski nedeniyle bölgeden tahliye ediliyor.

Rodos, Korfu ve Evia (Eğriboz) adalarında da yangınlar sürüyor.

Akdeniz bölgesindeki yangınlarda şimdiye kadar en az 40 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri, Volos yakınlarındaki yangınlarda iki kişinin öldüğünü doğruladı. Bunlardan biri, koyunlarını kurtarmaya çalışan bir çiftçi, diğeri ise Chorostasi'de bir kadın.

Ellada 24 haber platformuna göre, Volos'un da içinde bulunduğu Tesalya bölgesinin belediye başkanı Kostas Agorastos, yangını "beyinsiz işçilerin" çıkardığını söyledi.

Olağanüstü hal ilan edilen Rodos'ta ise şiddetli rüzgarlar yangınları körüklemeye devam ediyor. Adadaki birçok köy hala risk altında.

Günlerdir yangınlarla mücadele eden bazı itfaiye ekipleri umutlarını kaybetmeye başladı.

Reuters haber ajansına konuşan Rodoslu Savas Filaderis, "Her gün, her gece buradayız amq hiçbir şey elde edemiyoruz. Durduramıyoruz. Herkes mücadele ediyor ama bir hiç için savaştığımıza inanıyorum" diyor.

Güney İtalya'nın Sicilya ve Pugliada bölgelerinde de sert rüzgarlar ve kuru bitki örtüsü son günlerde yangınları körükledi.

Sicilya'nın Palermo kentindeki St Benedict the Moor kilisesi yangınlarda tahrip olan binalar arasında.

Catania Belediye Başkanı Enrico Trantino ise BBC'ye yaptığı açıklamada sıcak havanın yer altı elektrik kablolarını eriterek şehrin bazı bölgelerini elektriksiz ve susuz bıraktığını söyledi.

İtalya'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor.

Öte yandan Cezayir'in doğusundaki kıyı bölgesi Bejaia'da çıkan yangınlarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki yangınların çoğunun artık kontrol altına alındığı belirtiliyor.

Tunus'ta da İçişleri Bakanı Kamel Feki, tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve can kaybı olmadığını açıkladı.

"Durum daha da kötüye giderse ne yapacağız?"

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Tunus ve Yunanistan da dahil olmak üzere yangınlardan etkilenen tüm ülkelere destek gönderildiğini söyledi.

Ancak Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nden (IPCC) Yamina Saheb, Afrika bölgesindeki insanların uluslararası yardım olmadan kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bırakıldıklarını hissettiklerini söyledi.

BBC'ye konuşan Saheb, "İnsanlar korkuyor ve neden uluslararası yardım olmadığını gerçekten anlamıyorlar" diyor ve devam ediyor:

"Durum daha da kötüye giderse ne yapacağız diyorlar. Ölecek miyiz hepimiz? Afrika iklim değişikliği yüzünden yok olacak ve Avrupa hiçbir şey yapmadan sadece seyredecek mi?"

Avrupa Birliği, iklim değişikliğinin neden olduğu yangınlarla mücadele edebilmek için 12 adet yangın söndürme uçağı almayı hedefliyor.