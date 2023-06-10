İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak

Maçı Polonyalı hakem yönetecek

Dün gece düzenlenen gala gecesinde ise açılış konuşması yapan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'da bulunmaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek hazırlık çalışmalarıyla ilgili teşekkür etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise ikinci kez böylesi dev bir finale ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Ancak heyecanımız da ve coşkumuz da ilkinden daha yüksek. Çünkü Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılında sizleri ülkemizde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.