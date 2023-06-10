İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya takımı Inter arasında bugün İstanbul'da oynanacak finalde belli olacak.
İki takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de karşılaşacak.
Finalde Pep Guardiola’nın yönettiği Manchester City ilk, Inter dördüncü şampiyonluğunu hedefliyor.
UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı.
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Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak.
Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak.
Cuma akşamı İstanbul’a gelen taraftarların restoranlarda ve barlarda eğlendiği kaydedildi.
DHA, İstanbul'a gelen Manchester City ve Inter taraftarlarının Taksim’de maç saatini beklediğini kaydetti.
Kimi taraftarların bilet bulabilmek ellerinde ve boyunlarında “Bilete ihtiyacım var” yazısı taşıdığı kaydedildi.
Maçı Polonyalı hakem yönetecek
Dün gece düzenlenen gala gecesinde ise açılış konuşması yapan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'da bulunmaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek hazırlık çalışmalarıyla ilgili teşekkür etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise ikinci kez böylesi dev bir finale ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Ancak heyecanımız da ve coşkumuz da ilkinden daha yüksek. Çünkü Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılında sizleri ülkemizde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
Maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek.
Tomasz Kwiatowski ise video yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi Rumen Istvan Kovacs olacak.
İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.
İtalya ekibi, 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupayı kucaklayamadı.