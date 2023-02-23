ABD, düşürülen Çin balonunun havadaki fotoğrafını yayımladı

Kaynak, ABD Savunma Bakanlığı

15 dakika önce

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz günlerde düşürülen Çin balonunun havada bir pilot tarafından çekilmiş fotoğrafını yayımladı.

Fotoğraf, balon yüksek irtifada Amerikan ana karası üzerinde uçtuğu sırada takip edilirken, U-2 tipi bir casus uçağın kokpitinden çekildi.

Pekin yönetimi balonun güzergahından sapan bir hava durumu balonu olduğunda ısrar ediyor.

Ancak Washington, Çin’in istihbarat toplama programının bir parçası olduğunu söylüyor.

Balon Amerikan toprakları üzerinde uçarken, en az iki uçak özellikleri ve rotası hakkında bilgi topladı.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, geçtiğimiz günlerde balonun etrafında yapılan uçuşların balonun “istihbarat toplama operasyonlarında kullanılabilecek sinyal gönderme kapasitesine sahip olduğunu” gösterdiğini söylemişti.

Yetkililer, balonu ilk olarak 28 Ocak’ta Alaska hava sahasına girdiğinde tespit etmişlerdi.

Balonu ABD ve Kanada’nın ortaklaşa yürüttüğü Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı’na (NORAD) bağlı savaş uçakları tespit etmiş, ancak o noktada vurulmamıştı.

Yetkililer, enkazının yerdeki sivillere tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle balonu kara üzerinde seyrederken vurmadıklarını belirtti.

Bir Savunma Bakanlığı yetkilisi daha önce balonun New York’taki Özgürlük Heykeli kadar uzun ve bir yolcu uçağı kadar yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Yayımlanan fotoğraf ise balonun Güney Carolina açıklarında 4 Şubat’ta düşürülmesinden bir gün önce çekildi.