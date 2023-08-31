Memur ve memur emeklilerinin zam oranı açıklandı, Hakem Kurulu hükümetin teklifini kabul etti

Kaynak, DHA

31 Ağustos 2023, 13:54 +03 Güncelleme 19 dakika önce

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 yılları için maaş zammını belirledi. Memurlara 2024 için ilk altı ay yüzde 15, ikinci altı ay yüzde 10; 2025 için de yüzde 6+5 zam yapılması kararlaştırıldı.

Bu oranlar son müzakerelerde hükümetin teklif ettiği oranlarla aynı.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen, zam konusunda nihai karar için Hakem Kuruluna çağrı yapmıştı.

26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul beş kez bir araya geldi.

Kurulun kararı nihai ve itiraz hakkı bulunmuyor.

Süreç nasıl gelişti?

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ve sendikalar 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranında uzlaşamamıştı.

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmişti.

17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.