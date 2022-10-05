Rusya, Ukrayna'ya ek askeri yardım kararı alan ABD'yi uyardı: Doğrudan çatışma riski artıyor

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14 dakika önce

Rusya, ABD’nin Ukrayna’ya ilave askeri yardım gönderme kararının “Rusya ile Batı arasında doğrudan çatışma tehlikesini” artıracağı uyarısında bulundu.

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov, bunun Rusya’ya “açık bir tehdit” olduğunu söyledi.

ABD’yi savaşa müdahil olmakla suçlayan Antonov, "Washington’ı çok ciddi sonuçlara yol açabilecek kışkırtıcı eylemlerine son vermeye çağırıyoruz” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Salı günü Ukrayna’ya 625 milyon dolarlık ilave askeri yardımda bulunacağını açıklamıştı.

Ukrayna’ya gönderilecek silahlar arasında dört adet yüksek performanslı Himars çoklu roket sistemi ve 16 adet Howitzer topu da bulunuyor.

ABD, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yaklaşık 17 milyar dolar askeri yardım taahhüdünde bulundu.

ABD silahlarının Ukrayna’nın Rusya’nın işgal ettiği bölgeleri geri almak için başlattığı son harekatta önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Peskov: Çekildiğimiz bölgeleri geri alacağız

Ukrayna ordusu, Rusya’nın geçen hafta ilhak ettiği tüm bölgelerde önemli askeri kazanımlar elde ettiğini açıklarken, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, şu anda çekilmekte oldukları toprakları geri alacaklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov “Bu bölgeler geri alınacak ve sonsuza kadar Rusya’nın olacak” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Ukrayna'nın Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin resmen ilhak ettiklerini açıklamıştı.

Ukrayna'nın doğusu ve güneyindeki bu bölgelerde dört bölgede yapılan tartışmalı referandumlarda büyük çoğunluk Rusya'ya katılma yönünde oy kullanmıştı.

Ukrayna ordusu, birliklerin ülkenin güneyinde Dinyeper Nehri’nin batısında ilerlemeye devam ettiğini ve kuzey-batıda mevzilerini güçlendirdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ordunun özellikle Herson’da önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Geri alınan topraklar arasında Herson bölgesinde stratejik öneme sahip olduğu söylenen bir köyün de bulunduğu ve buraya yeniden Ukrayna bayrağı çekildiği belirtiliyor.

Luhansk bölgesinin idari sorumlusu Serhiy Haidai Telegram’daki mesajında Luhansk’ta ilerleme sağladıklarını belirterek “Luhansk’ın işgalden arındırılması süreci başladı” dedi.

BBC, Haidai’nin bu iddiasını henüz bağımsız kaynaklara doğrulatamadı.

Kaynak, AFP

Ukrayna ordusu, hafta sonunda Donetsk’teki Lyman kasabasını geri almıştı.

Rusya ordusu da Ukrayna’daki saldırılarını sürdürüyor.

Ukraynalı yetkililer başkent Kiev’in güneybatısındaki bir kasabanın patlayıcı yüklü drone’larla hedef alındığını ve bir kişinin yaralandığını açıkladı.

Zaporijya dahil başka bölgelerde de saldırıların devam ettiği haber veriliyor.

AB’den Rusya’ya yeni yaptırımlar

Rusya’nın Ukrayna’nın dört bölgesini ilhak etmesi sonrası Avrupa Birliği ülkeleri Rusya’ya uygulanacak bir dizi ek yaptırım üzerinde uzlaştı.

BBC Brüksel muhabiri Jessica Parker, AB büyükelçilerinin sekiz maddelik yeni yaptırım paketinin, yeni ihracat sınırlamaları ve ithalat yasaklarını kapsamasının beklendiğini söylüyor.